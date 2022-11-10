Морские порты России: обвал или стабильное развитие?

Как международные санкции сказались на внешней торговле России и конкретно на работе ее морских портов? На этот макроэкономический и политический вопрос в течение двух дней были даны два кардинально разных ответа. Немецкий институт IfW сообщил об огромных потерях важнейших европейских морских ворот РФ в Санкт-Петербурге и Новороссийске. Российское ведомство Росморречфлот заявило, что грузооборот в отрасли сохранился практически на уровне прошлого года.

Регулярные сводки Института мировой экономики в Киле

Заявление Захария Джиоева, главы Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), прозвучало в Москве 8 ноября на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. А накануне, 7 ноября, были опубликованы подсчеты Института мировой экономики в Киле (IfW). Стали ли публичные заверения Джиоева в кабинете Мишустина прямой реакцией на широко распространившиеся в СМИ данные из Германии или встреча была заранее запланирована, можно только гадать.

Здание Института мировой экономики IfW находится на берегу залива Килер-Фёрде недалеко от порта Киля Фото: IfW Kiel

Куда важнее, что именно утверждают ученые из Киля - крупного немецкого порта на Балтике. На основе данных о движении торговых морских судов в 500 портах мира они дважды в месяц составляют сводку о динамике глобальных экспортно-импортных потоков под названием Kiel Trade Indicator. Руководит проектом исследователь Винсент Штамер (Vincent Stamer).

Свежая сводка от 7 ноября подробно останавливается на ситуации в морских портах России, причем прежде всего на динамике импорта в РФ. Напомним: в последние полтора-два десятилетия из-за рубежа на российский рынок поступали, особенно из стран ЕС, главным образом станки, промышленное оборудование, автомобили и комплектующие для их производства, химическая продукция, а также широкий ассортимент потребительских товаров.

Порт Санкт-Петербурга потерял 90% импортного грузопотока

Ключевой вывод из полученных данных о морских поставках в Россию Винсент Штамер сформулировал так: "Санкции западного альянса явно наносят российской экономике серьезный ущерб и ощутимо ограничивают потребительские возможности населения".

Так, в Санкт-Петербурге, который, как подчеркивает IfW в сообщении на своем сайте , "прежде был крупнейшим контейнерным портом России и важным перевалочным пунктом в торговле с Европой", объемы поступивших по морю грузов в октябре впервые составили менее 10% от прошлогоднего показателя в данный месяц. В черноморском порту Новороссийска падение достигло примерно 50% (все данные за вычетом инфляции). Для наглядности подсчеты иллюстрируются графиком.

Эксперт Института мировой экономики в Киле Винсент Штамер Фото: IfW Kiel

Правда, "важный для торговли с Азией порт Владивостока достигает сейчас объемов прошлого года, однако он не может компенсировать обваливающуюся торговлю между Европой и Россией", отмечается далее в сообщении IfW. Так, контейнерные поставки из Китая за июнь, июль и август 2022 года увеличились по сравнению с летом прошлого года на 23%, хотя в сентябре начали терять динамику. Однако поставки из ЕС, который еще год назад был главным внешнеторговым партнером России, за тот же период упали на 43%.

Совершенно иную оценку дает глава Росморречфлота. "Сейчас мы видим, что, несмотря на все негативные прогнозы и ожидания наших недоброжелателей, грузооборот морских портов остался практически на том же уровне, что говорит о высокой надежности и стабильности морских перевозок", - сказал Захарий Джиоев на встрече с российским премьером. Правда, никаких конкретных цифр по нынешнему году, уже подходящему к концу, он, судя по сообщению агентства "Интерфакс", не назвал. Вместо этого чиновник сделал упор на успешных показателях 2021 года.

"Официальное статистическое ведомство России вот уже несколько месяцев не публикует данных об импорте. Это, по-видимому, должно скрыть эффект санкций против России", - отмечается в сообщении IfW.

Российские морские порты пока выручает нефть

Но, может быть, расхождение в оценках связано с тем, что немецкие ученые анализировали главным образом импорт по морю в Россию, а Росморречфлот учитывает еще и экспорт из России? Но нет, в IfW подсчитывают и российские поставки за рубеж. Они тоже снижались в последние месяцы, особенно в направлении ЕС, а в октябре, по данным института, упали в целом по сравнению с сентябрем на дальнейшие 2,6%.

Санкт-Петербург стремительно теряет значение как один из центров российской морской торговли Фото: GES-Sportfoto/picture alliance

Впрочем, если внимательно прочитать приводимую агентством "Интерфакс" цитату Захария Джиоева, то между строк вполне можно найти фактическое подтверждение выводов немецких ученых. Глава Росморречфлота сообщил премьеру РФ следующее: "Конечно, внутри по номенклатуре и бассейнам динамика разнонаправленная, тем не менее есть номенклатурные позиции, которые растут, например, нефть и нефтепродукты. И это происходит прежде всего за счет выстраивания новых маршрутов и увеличения поставок, которые уже были в страны Азии".

В переводе с чиновничьего на русский сказанное вполне может означать следующее: в бассейнах Балтийского и Черного морей дела, действительно, идут плохо, но по такой "номенклатурной позиции", как нефть и нефтепродукты, наращиваются поставки в страны Азии.

Российскому морскому "окну в Европу", порту Санкт-Петербурга с его большим контейнерным терминалом и значительными мощностями по перевалке нефтепродуктов, слова главы Росморречфлота, как и подсчеты института IfW, ничего хорошего не предвещают. Ни с точки зрения экспорта, ведь ЕС с 5 декабря вводит эмбарго на поставки нефти, а с 5 февраля 2023 года еще и нефтепродуктов из РФ, ни тем более в плане импорта.

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