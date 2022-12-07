Зеленский - "человек года" и другие события 287-го дня войны

Президент Украины был - практически безальтернативно - выбран "человеком года" по версии журнала Time. Еврокомиссия хочет с помощью санкций отрезать Россию от покупок и производства дронов.

На 287-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 7 декабря, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Зеленский - "человек года"

Владимир Зеленский и "дух Украины" стали "человеком года" по версии журнала Time. Журнал объясняет, что Зеленский награжден за доказательство того факта, что "смелость может быть настолько же заразительной, как и страх". Главный редактор Эдвард Фелзентал сказал, что это было самое ясное и легко вынесенное решение на его памяти. Решение Зеленского не покидать Киев в феврале 2022 года он назвал "судьбоносным".

Зеленский сравнялся с Владимиром Путиным по числу побед в этой премии. Путин был выбран "человеком года" в 2007 году, а Ангела Меркель - в 2015 году.

ВСУ отражает атаки и сообщает о 540 убитых россиянах

Генштаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что за сутки было убито 540 российских солдат (всего с начала вторжения - 92 740). Уничтожено 6 российских танков. Украинские силы отбили российские атаки в районах 10 населенных пунктов в Донбассе - Белогоровки Луганской области, а также Верхнекаменского, Спорного, Яковлевки, Бахмута, Белой Горы, Курдюмовки, Новобахмутовки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Россия продолжает обстреливать Херсонскую область - в течение суток они сделали это 51 раз, используя артиллерию, РСЗО, танки и минометы, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Горячая ночь" в Днепропетровской области

В ночь на 7 декабря российские войска подвергли Днепропетровскую область массированному обстрелу, в результате которого был причинен серьезный материальный ущерб. "Горячая ночь... Россияне атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами", - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По предварительным данным, раненых и погибших нет.

Российская армия укрепляет оборону "зубами дракона" - привезли их и в Мариуполь

Российская армия начала использование в Украине "зубов дракона" - треугольных бетонных укреплений в форме пирамидок, которые, по данным украинских властей, массово производятся недалеко от Севастополя. "Первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь - Мангуш - Никольское", - написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ранее "зубы дракона" были показаны на укреплениях в Курской области.

Минобороны Великобритании не считает, что "зубы" пригодятся - по крайней мере, на территории России. "По всей вероятности, это (подготовка укреплений. - Ред.) иллюстрирует искреннюю (но ложную) уверенность некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских сил. Слишком слабая стратегическая оценка является одним из критических недостатков центральной российской властной архитектуры, о чем свидетельствует первоначальное решение России о вторжении в Украину", - указывается в обзоре ведомства.

Между тем на российском портале "Авито" журналисты находят большое количество объявлений о продаже "зубов дракона" - их привозят от украинской границы.

НАТО считает, что Россия "замораживает" войну, чтобы весной начать наступление

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает большого российского наступления весной. "Сейчас мы видим, что Россия пытается как бы "заморозить" эту войну, по крайней мере на какое-то время, чтобы иметь возможность перегруппировать войска, починить технику и пополнить снаряжение", - заявил он на мероприятии издания Financial Times.

Еврокомиссия представила новый пакет санкций в отношении РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в девятом пакете санкций в отношении России предлагает полностью "отрезать России доступ к любым видам беспилотников", то есть запретить прямые поставки дронов не только в Россию, но и в те страны, которые снабжают ими российскую армию, в частности в Иран.

Кроме того, будут расширены ограничения против товаров двойного назначения, "включая ряд химикатов, в том числе нервно-паралитического действия, электроники, компонентов и всего того, что может использовать российский ВПК".

Под санкции попадут также горнодобывающий сектор РФ, три банка и четыре телеканала. В черный список внесут почти 200 россиян.

Бывший десантник убрал дискриминирующий штамп из военного билета

Бывший рязанский десантник Захар Кукареко, отказавшийся воевать в Украине, сумел признать в суде незаконным решение поставить ему в военном билете штамп "Склонен к предательству, лжи и обману". Штамп ему поставили после отказа воевать против украинцев. Теперь ему выдадут новый военный билет.

В УПЦ МП ищут ячейки "русского мира"

В Украине продолжаются обыски в храмах и монастырях УПЦ МП. "Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячеек "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - указывается в заявлении СБУ.

В России, возможно, задержали дезертира из группы Вагнера

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил о задержании "в пустующем здании под Новошахтинском" преступника в камуфляжной форме, обстрелявшего за день до этого полицейских. Издание Baza сообщило, что, по его данным, задержанным оказался боец ЧВК Вагнера, завербованный в уфимской колонии, где он отбывал наказание за кражу и разбой. Наемник по имени Павел Николин, по информации Baza, "передумал воевать" и 24 ноября дезертировал, а затем пересек российско-украинскую границу. Создатель ЧВК Евгений Пригожин эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, заявив, что ЧВК проводит собственное расследование.

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