  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в бундестаге
Олаф Шольц выступает 14 декабря в бундестагеФото: Michele Tantussi/REUTERS
ПолитикаГермания

Шольц: Путин фундаментально просчитался

Ольга Лебедева
14 мин. назад

Ни один из планов российского президента не сработал, а он сам оказался в международной изоляции, заявил канцлер ФРГ в бундестаге перед последним саммитом ЕС в 2022 году.

https://p.dw.com/p/4Ktlq

Президент РФ Владимир Путин "фундаментально просчитался" в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада, уверен федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Российскому руководству не удалось задушить европейскую солидарность, "перекрыв газовый кран", заявил глава правительства ФРГ, выступая в среду, 14 декабря, с правительственным заявлением в бундестаге перед саммитом ЕС.

"Ни один из планов Путина не сработал", - подчеркнул он, указав на масштабную поддержку Украины и поставки оружия. По словам Шольца, не в последнюю очередь немецкие зенитные танки Gepard "вносят очень действенный вклад в то, что немало российских ракет сбивается".

Вторжение России в Украину не увенчается успехом, а при планировании Путин был неправильного мнения "о мужестве украинцев, о Европе, о нас, о характере нашей демократии, о нашем желании сопротивляться великодержавной мании и империализму", отметил канцлер ФРГ. Шольц пообещал поддерживать Украину всеми способами "ровно столько, сколько это будет необходимо". Он также подчеркнул, что санкции против России "будут сохраняться и дальше ужесточаться до тех пор, пока Путин будет продолжать свою жестокую военную агрессию".

Изоляция Путина и косвенная критика в адрес Венгрии

Канцлер ФРГ обвинил Москву в "подлых способах ведения войны", указав на целенаправленные атаки в отношении гражданской инфраструктуры, в частности объектов электро- и водоснабжения. Он выразил надежду, что до Москвы дошли сигналы о том, в какой изоляции оказался Владимир Путин с "его непреодолимой великодержавной манией". В частности, это стало заметно на встрече G20 в Индонезии, добавил глава правительства ФРГ.

Шольц также косвенно раскритиковал позицию Венгрии, которая на протяжении некоторого времени блокировала принятие решения о новом пакете помощи Украине на 18 млрд евро. "Любой, кто думает, что может разыгрывать фундаментальные ценности ЕС, к соблюдению которых обязались все его члены, ставя на карту способность Европейского Союза действовать во внешней политике и политике безопасности, тот потерпит провал", - указал он.

Необходимость многополярного сотрудничества в мире

Одновременно Шольц заявил о необходимости широкого глобального сотрудничества по основным задачам, стоящим перед международным сообществом - проблемам защиты климата, пандемий, биологического разнообразия и цифровизации. "Представление о биполярной эпохе, в которой все вращается вокруг США и Китая, не соответствует реальности", - отметил он. По словам Шольца, мир XXI века является многополярным.

При этом речь идет и о тесном партнерстве со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, подчеркнул он. В частности, по мнению немецкого канцлера, важным элементом стратегии ЕС является сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он указал, что в общей сложности в 10 странах этой организации живут 670 млн человек, в ЕС - 450 млн.

14 декабря в Брюсселе впервые состоится встреча на высшем уровне с лидерами стран АСЕАН. На следующий день состоится последний в 2022 году саммит Евросоюза.

Смотрите также:

Орбан не смог сорвать согласование пакета помощи Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Слухи о переговорах. Протесты в Иране. Трибунал для всех – "Заповедник", выпуск 243, 11.12.22

Слухи о переговорах. Протесты в Иране. Трибунал для всех – "Заповедник", выпуск 243, 11.12.22

Политическая обсерватория попыталась установить связь с далекой от реальности планетой. Бастрыкин выигрывает премию "юрист года". Круиз по Донбассу от трэвел-блогеров Собянина, Шойгу и Рогозина. Тренинг по подавлению протестов в Иране. Локдаун в Китае. Песня об объединяющем трибунале для российских пропагандистов и военных. Смотрите в 243-м выпуске "Заповедника"!
Политика11 декабря 2022 г.14:15 мин.
external

Постпред Украины в ООН: "Путин и его приспешники - моральные деграданты"

Постпред Украины в ООН: "Путин и его приспешники - моральные деграданты"

Таких откровенных слов про Путина, Лаврова и дипломатическую кухню редко услышишь. Но Сергей Кислица - постоянный представитель Украины в ООН - в интервью DW не стеснялся в выражениях.
Политика12 декабря 2022 г.16:45 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в бундестаге

Шольц: Путин фундаментально просчитался

Политика14 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Техник в калифорнийской лаборатории Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) (фото из архива)

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Технологии16 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Молчание Путина. Трибунал по преступлениям в Украине. Чистки в Европарламенте. DW Новости Шоу

Молчание Путина. Трибунал по преступлениям в Украине. Чистки в Европарламенте. DW Новости Шоу

Политика19 ч. назад60:41 мин.
Открытие фестиваля белорусского авторского кино в Украине

Как в Украине прошел фестиваль белорусского авторского кино

Как в Украине прошел фестиваль белорусского авторского кино

Общество9 ч. назад
Рука с банкнотами евро на фоне тележки с продуктами из супермаркета

Кто в Германии наживается на высокой инфляции

Кто в Германии наживается на высокой инфляции

Экономика и бизнес18 ч. назад
Штаб-квартира Международного инвестиционного банка в Будапеште

Венгрия поддерживает российский шпионаж в Евросоюзе?

Венгрия поддерживает российский шпионаж в Евросоюзе?

Политика21 ч. назад
Скриншот странички в соцсети "Вконтакте" "Русского дома" в Гомеле

Русские дома в Беларуси: в чем проблема?

Русские дома в Беларуси: в чем проблема?

Общество13 декабря 2022 г.
На главную страницу