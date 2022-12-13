Венгрия поддерживает российский шпионаж в Евросоюзе?

В конце ноября 2022 года украинские спецслужбы сообщили, что задержали на пограничном переходе на границе с Венгрией человека, подозреваемого в работе на российскую разведку. Мужчина, как утверждается, пытался вывезти секретную информацию, находящуюся на USB-накопителе. А носитель содержал личные данные руководства и персонала Службы безопасности Украины (СБУ) и военной разведки (ГУР) а также секретную информацию о базах, вооружении и логистике украинской армии. По данным СБУ, задержанный намеревался доставить все это в посольство России в венгерской столице Будапеште.

Журналист-расследователь Саболч Паньи Фото: Direkt36

Журналист Саболч Паньи, написавший об этом деле для портала Balkan Insight, долгое время изучает деятельность шпионской сети России в Венгрии. Он опасается, что Будапешт может стать центром российского шпионажа в Европейском Союзе. В настоящее время в венгерской столице работает более 50 аккредитованных российских дипломатов, в то время как в Праге, Варшаве и Братиславе их наберется едва ли больше 20 в общей сложности. "Известно, что многие агенты работают под видом дипломатов, поскольку пользуются иммунитетом, то есть не могут быть привлечены к ответственности властями страны пребывания", - поясняет журналист.

Иммунитет для сотрудников банка

Помимо российских дипломатов, такими же льготами пользуются и сотрудники Международного инвестиционного банка (IIB) в Венгрии, основанного еще в советское время. Его главный офис перенесли из Москвы в Будапешт три года назад. Согласно Венской конвенции, как и любое международное финансовое учреждение, этот банк и его работники обладают иммунитетом от уголовного преследования в стране пребывания.

После объявления о переезде банка венгерская оппозиция подозревала, что правительство в Будапеште поддерживает расширение сети российской разведки в Европе. Ведь глава IIB Николай Косов - из семьи разведчиков. Его отец когда-то был резидентом КГБ в Будапеште, а мать российское информационное агентство ТАСС назвало "одной из самых выдающихся разведчиц XX века". Самого Косова, сделавшего карьеру в МИД РФ, также подозревают в работе на российские спецслужбы.

У российских шпионов развязаны руки?

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ранее участвовавшие в IIB страны ЕС и НАТО - Болгария, Румыния, Чехия и Словакия - объявили о своем выходе из числа учредителей банка. Но Будапешт этого делать не стал.

Журналист-расследователь Саболч Паньи может перечислить множество случаев, когда российские спецслужбы действуют в Венгрии, а венгерские власти делают вид, что этого не замечают. Одним из примеров является экс-евродепутат от правоконсервативной партии "Йоббик" Бела Ковач по прозвищу "КГБела".

Он был разоблачен венгерским Управлением по защите конституции еще в апреле 2014 года, но обвинения в шпионаже в пользу России были предъявлены только в апреле 2017 года. И только осенью 2022-го Ковачу заочно (в последние годы он живет в России) был вынесен приговор - пять лет лишени свободы.

Российские хакеры прописались в сетях МИД Венгрии?

Расследование, проведенное Саболчем Паньи и его коллегами, также показывает, что российские хакеры неоднократно внедрялись в IT-сети и внутренние коммуникации министерства иностранных дел Венгрии, по крайней мере с 2012 года - а также после начала войны в Украине. Правительство в Будапеште никогда не подтверждало эти инциденты, но западные союзники Венгрии были хорошо осведомлены о такой активности. По этой причине они с большой осторожностью делились с Венгрией секретной информацией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) всячески подчеркивает свою дружбу с президентом РФ Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP/Getty Images

Натурализация этнических венгров из Украины и возможность получения вида на жительство с помощью "золотой визы" также привели к значительным рискам для безопасности. Последнее предусматривает, что иностранцы могут получить пятилетнюю визу в Шенгенскую зону при покупке так называемых облигаций на проживание стоимостью 300 тыс. евро плюс 60 тыс. евро за оформление документов. Программа стартовала в 2013 году и была прекращена четыре года спустя под давлением ЕС.

В сотрудничестве с украинской исследовательской группой "Мольфар", которая в Восточной Европе занимается военными расследованиями и фактчекингом, Паньи с коллегами раскрыли кейс Андрея Нарышкина. Сын Сергея Нарышкина, главы Службы внешней разведки (СВР) России, приехал в Будапешт со своей семьей по "золотой визе" и смог беспрепятственно жить в венгерской столице.

Контакты вплоть до канцелярии премьер-министра

Квартира Нарышкина была зарегистрирована как собственность компании бизнесмена, который более десяти лет дружит с Анталом Роганом, главой канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Роган до 2017 год отвечал за маркетинг программы "золотая виза": сначала как руководитель соответствующего парламентского комитета, а с 2015 года как глава канцелярии премьер-министра. По данным Transparency International, компании, близкие к правящей партии Орбана Fidesz, заработали на маркетинге "золотых виз" около 411 млн евро .

Антал Роган Фото: ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images

Процедуры натурализации представителей венгерского меньшинства в Украине также привели к проблемам безопасности. Поскольку контроль был несовершенным, многие украинские граждане, даже не владеющие венгерским языком, смогли получить гражданство Венгрии. Это дало им неограниченную свободу передвижения в Шенгенской зоне.

В официальном правительственном вестнике можно неоднократно прочитать сообщения о лишении венгерских паспортов украинцев с двойным гражданством. Очевидно, они обманули при предоставлении документов на натурализацию. Таким образом, можно предположить, что и агенты российских спецслужб могли получить свободный доступ в страны Шенгенской зоны.

Зависимость от России

Паньи и его коллеги также исследовали подоплеку близких отношений правительства Орбана с Путиным. Они пришли к выводу, что Москва сделала венгерское правительство уязвимым для шантажа - например, через зависимость от российского ископаемого топлива и через совместные проекты в энергетическом секторе, а также в расширении атомной электростанции в Пакше с помощью российских технологий и финансирования.

Строительные работы на венгерской АЭС "Пакш" Фото: ATTILA KISBENEDEK/AFP

"У сотрудничества в энергетическом секторе, а также у деятельности российской разведывательной службы в Венгрии - исторические корни", - объясняет Паньи. Поскольку дешевая энергия имеет системное значение в венгерской экономической модели, это сотрудничество никогда не ставилось под сомнение. Напротив, оно рассматривалось как преимущество для Венгрии как места ведения бизнеса и привело к тому, что все правящие партии страны были привержены хорошим отношениям с Россией. Кроме того, представители политической и экономической элиты часто учились в России и женились на российских женщинах. Это также усилило влияние РФ в Венгрии.

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