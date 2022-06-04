 Шпионы из РФ, антиваксеры и ультрас. Контрразведка об угрозах для ФРГ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 07.06.2022

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Германия

Шпионы из РФ, антиваксеры и ультрас. Контрразведка об угрозах для ФРГ

По данным немецкой спецслужбы, радикализации ковид-диссидентов в Германии содействовала российская пропаганда. DW - о ежегодном отчете Федерального ведомства по охране конституции.

Демонстрация антиваксеров в Ростоке

Демонстрация антиваксеров в Ростоке

"Мы защищаем внутреннюю безопасность и внутренний мир в Германии от российского шпионажа, попыток оказать влияние, от лжи и военной пропаганды", - заявила во вторник, 7 июня, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), представляя на пресс-конференции в Берлине отчет Федерального ведомства по охране конституции (BfV) за 2021 год.

В прошлом году еще не было войны России против Украины. Тем не менее уже в 2021 году эта немецкая спецслужба зафиксировала заметное наращивание российских усилий по дестабилизации внутренней ситуации в Германии. Теперь же, добавила министр, "с началом российской агрессии против Украины угроза приобрела новое измерение".

Ковид-диссиденты - новая угроза немецкому государству?

Наибольшую угрозу демократическому устройству Германии в BfV в 2021 году по-прежнему видели со стороны немецких правых экстремистов, число которых возросло до 33 900, а готовых к насилию - до 13 500. В том году правыми ультрас было совершено примерно 20 200 правонарушений. Но что особенно тревожит Нэнси Фезер, это то обстоятельство, что "правые экстремисты пытались использовать в своих целях не только протесты против мер в связи пандемией коронавируса, но и наводнение в июле 2021 года, а теперь они пытаются делать это вновь, используя агрессивную войну Путина и ее последствия".

Нэнси Фезер и Томас Хальденванг

Нэнси Фезер и Томас Хальденванг

В прошлом году по Германии прокатилась волна массовых и зачастую отнюдь не мирных протестов против антиковидных мер правительства. Их участники в принципе ставят под сомнение легитимность государства и его институтов, распространяют всевозможные теории заговора и антисемитские домыслы, призывают к насилию и даже убийствам политических деятелей. Кульминацией стало убийство ковид-диссидентом в сентябре 2021 года кассира бензоколонки, попросившего покупателя надеть защитную маску. 

При этом, однако, признала Фезер, этих людей трудно отнести к определенному политическому спектру - правым или левым экстремистам, рейхсбюргерам. Поэтому BfV и выделил непримиримых антиваксеров и ковид-диссидентов в отдельную группу лиц, угрожающих внутреннему миру Германии.

Немецкие антиваксеры и российская пропаганда 

"Их нельзя рассортировать по привычным классическим правым или левым ящикам, - пояснил глава BfV Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). - Они не мыслят такими категориями, они в принципе отвергают существующую немецкую государственность как таковую, выступают за другую, но не дефинируют, какую именно". При этом в Саксонии или Тюрингии, по его словам, в антиковидных протестах доминировали правые экстремисты, а на юге страны, в Баден-Вюртемберге - эзотерики и конспирологи всех мастей, которых отнюдь нельзя отнести к сторонникам крайне правых идей.

Старушка в защитной маске, на которой написано слово Диктатура

Старушка в защитной маске, на которой написано слово "Диктатура"

Не последнюю роль в нагнетании антиковидных страстей сыграла и российская пропаганда. "Мы видели влияние российской пропаганды, могу указать, в первую очередь, на телепередачи Russia Today, посвященные вопросу обязательной вакцинации, - ответила Фезер на вопрос DW. - Там велась очень активная работа против такой меры, что было очень заметно".

Томас Хальденванг, в свою очередь, указывает на определенную гибкость экстремистских участников таких протестов, их готовность искать и находить новые темы. "В настоящий момент эта протестная активность резко спадает, но их актеры отчаянно ищут новые подходящие темы, - заявил он. - Они теперь обращают свои взоры и на российскую агрессивную войну против Украины, ищут позицию, которая могла бы стать также темой для выступлений против демократии".

Шпионаж и попытки обойти санкции

Отдельная глава отчета BfV за 2021 год посвящена операциям зарубежных спецслужб в Германии. "Уровень шпионажа против Германии теперь нисколько не ниже, чем во время конфликта между Востоком и Западом до 1990 года, - констатировал Хальденванг. - При этом речь снова четко идет о системном противостоянии".

Российское посольство в Германии

Российское посольство в Германии

Отличие же в том, что к классическому шпионажу теперь прибавились кибератаки, ставшие стандартными инструментами зарубежных спецслужб. На фоне же войны России против Украины BfV исходит из дальнейшей активизации российских спецслужб в Германии. "В настоящий момент, - заявил глава ведомства. - Мы считаем повышенным риск киберсаботажа предприятий немецкой критической инфраструктуры". То же самое касается наращивания попыток обойти санкционный режим, введенный Западом в ответ на российскую агрессию против Украины.

По словам Нэнси Фезер, немецкая контрразведка внимательно отслеживает средства и методы шпионажа, которыми пользуется российское правительство. "Именно поэтому в конце апреля (2022 года. - Ред.) мы выслали 40 сотрудников российского посольства в Берлине, в отношении которых мы смогли установить их принадлежность к российским спецслужбам". 

Атаки на выборы в бундестаг не было

Вопреки тревожным ожиданиям, немецкая контрразведка не зафиксировала конкретных попыток извне повлиять на избирательную кампанию по выборам в бундестаг в сентябре 2021 года. "Тем не менее в преддверии выборов в бундестаг 2021 года стало очевидно, что, в первую очередь, Россия использует свой аппарат дезинформации и пропаганды для формирования искаженного и ненавистного представления о демократических партиях и политиках", - заявила Нэнси Фезер.

Более активной, по ее словам, была в то время и хакерская группировка Ghostwriter, за которой, как считают в Германии, стоит российская военная разведка ГРУ. 

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    Автор: Илья Коваль


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