Прокуратура ФРГ расследуют масштабную хакерскую кампанию России

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) ведет расследование масштабной хакерской кампании России в преддверии выборов в германский бундестаг, подтвердил представитель Федеральной прокуратуры изданию Der Spiegel в четверг, 9 сентября. По словам собеседника издания, хакеры из группировки Ghostwriter уже многие месяцы пытаются с помощью так называемого фишинга получить доступ к электронным почтовым ящикам депутатов бундестага и ландтагов (земельных парламентов).

По мнению следствия, за хакерами стоит российская военная разведка ГРУ (Главное управление Генерального штаба армии РФ. - Ред.). В поле зрения Ghostwriter попали преимущественно политики из блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) еще в июле предупреждал, что в результате кибератак могли быть похищены частные данные, которые впоследствии могут быть использованы для распространения фейковых новостей и очернительских кампаний, как это уже было в случае с Польшей и странами Балтии.

Заявление МИД ФРГ

По словам представителя Федеральной прокуратуры, хакерская кампания, вопреки целому ряду предупреждений, сделанных на прямых переговорах с Россией, в последнее время лишь усилилась, поэтому 6 сентября МИД Германии сделал необычно резкое публичное заявление. "Федеральное правительство настоятельно призывает российское правительство незамедлительно прекратить эту недозволенную киберактивность", - заявила представитель МИД в Берлине.

При этом МИД впервые открыто заявил, кого федеральное правительство считает ответственным за кибератаки - российское ГРУ, которое еще в 2015 году взломало IT-сеть бундестага. "Правительство ФРГ рассматривает эти недопустимые действия как угрозу для безопасности Федеративной Республики Германия и для демократического процесса волеизъявления", - подчеркнула представитель МИД ФРГ.

Органы безопасности ФРГ в нынешнем году уже не менее трех раз информировали бундестаг о кибератаках иностранных спецслужб против парламентариев.

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