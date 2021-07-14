Выборы в бундестаг. Как в Германии готовятся отражать кибератаки
В надежности самой процедуры голосования власти ФРГ уверены. Тревогу вызывают возможные кибератаки с целью повлиять на выбор избирателей и дискредитировать участников парламентской кампании.
Какие кибератаки угрожают немецким выборам?
Карандаш и бумага - вот самая надежная защита от кибердиверсантов и попыток манипуляции результатами волеизъявления граждан. Выборы в Германии проводятся по старинке: никаких автоматов для голосования, бумажный бюллетень, шариковая ручка или карандаш в кабинке, опечатанная урна, ручной подсчет голосов, на котором может присутствовать любой гражданин Германии.
"Собственно процедура выборов на избирательном участке это олд скул", - пояснил руководитель Федеральной избирательной комиссии Георг Тиль (Georg Thiel) в Берлине 14 июля на пресс-конференции, посвященной обеспечению безопасности на выборах в бундестаг, которые пройдут в Германии 26 сентября.
Олд скул - лучшая защита от подтасовки результатов голосования
По его словам, существует вероятность организации помех в отдельных сферах, но вся немецкая система проведения голосования "экстремально надежная".
Голосуют в Германии по старинке
Это касается не только самой старомодной процедуры выборов, но и, в частности, передачи результатов голосования с участков в Федеральную избирательную комиссию, что производится не через интернет, а в зашифрованном виде по специальной хорошо защищенной внутренней сети.
Причем окончательные результаты голосования объявляются только после того, как сами бумажные бюллетени повторно пересчитали. Георг Тиль назвал такую цифру: расхождение между предварительными и окончательными итогами предыдущих общефедеральных выборов составило менее 17 тысяч голосов, что для страны с более чем 60 миллионами избирателей чрезвычайно мало.
Риски предвыборной кампании
Если в безопасности и надежности процедуры выборов в сам день голосования немецкие власти не сомневаются, то тем большую тревогу у них вызывают попытки повлиять на немецких избирателей в оставшееся до 26 сентября время.
Хорст Зеехофер
До выборов осталось 74 дня, подсчитал на пресс-конференции министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), предвыборная борьба в полном разгаре, и надо защитить избирательную кампанию от манипуляций. "Под защитой от манипуляций я имею в виду защиту от нелегитимного влияния или попытку такого влияния со стороны акторов как внутри страны, так и зарубежных", - пояснил министр. Он добавил, что цель немецких властей - "обеспечить честную предвыборную борьбу без внешнего влияния" и пообещал принять все "мыслимые меры" во имя ее достижения.
Все попытки журналистов выяснить у Зеехофера, у директора Федерального ведомства по охране конституции Томаса Хальденванга (Thomas Haldenwang) или у руководителя Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбома (Arne Schönbohm), спецслужбы каких стран они имеют в виду под "зарубежными акторами", оказались тщетными. Зато Хальденванг рассказал о методах, к которым они теперь прибегают.
Спецоперации Hack & Leak и Hack & Publish
К их числу относятся противозаконные попытки оказания влияния в киберпространстве на участников предвыборной кампании и избирателей. "Это такие спецоперации, как Hack & Leak или Hack & Publish, когда добытые посредством хакерских атак сведения позднее публикуются в изначальном, видоизмененном или совершенно ложном виде", - пояснил директор немецкой контрразведки. Начиная с февраля этого года, рассказал Хальденванг, его ведомство регистрирует интенсивные кибератаки такого рода из-за рубежа, за которыми, по его мнению, с большой долей вероятности стоит иностранная спецслужба.
"В фокусе этих кибератак хакерской группировки "Ghostwriter" находятся адреса частной электронной почты депутатов бундестага и земельных ландтагов, а также их сотрудников, - рассказал Хальденванг. - Добытые при этом персональные сведения могут быть опубликованы в усеченном или вводящем в заблуждение виде с целью дискредитации партий или отдельных лиц. Эти атаки могут быть подготовкой для проведения спецопераций Hack & Leak в социальных сетях".
Он не указал, какую именно спецслужбу имеет в виду. В немецкой прессе, однако, со ссылкой на источники в правоохранительных органах Германии пишут, что за группой "Ghostwriter" предположительно стоит Главное управление Генерального штаба российской армии, более известное по его прежнему названию - ГРУ.
Кого "топят" и кому помогают зарубежные спецслужбы
Если руководители немецких спецслужб не хотят называть национальную принадлежность хакеров, которых они подозревают в попытках повлиять на исход выборов в Германии, то, может быть, они могут сказать, какую из участвующих в избирательной кампании партий зарубежные спецслужбы стараются "утопить", а какой - обеспечить преимущество? Известно, например, что партия "зеленых", имеющая шансы возглавить следующее правительство ФРГ, наиболее критично относится к Кремлю, а правопопулистская "Альтернатива для Германии", наоборот, наиболее лояльно.
Интересы других государств состоят в том, чтобы в первую очередь укоренять в Германии свои нарративы, ответил Томас Хальденванг на вопрос корреспондента DW: они поддерживают не столько партии, сколько "политиков, вне зависимости от их партийной принадлежности, которые распространяют такие нарративы; и, наоборот, атакуют, пытаются скомпрометировать таких политиков, которые четко позиционируют себя в оппозиции к тому или иному государству или его политике".
Впрочем, добавил министр Зеехофер, "в том, что касается мер по оказанию влияния, фейковых новостей, пропаганды, утверждений и слухов, не пренебрегая угрозами из-за рубежа, нам всем следует обратить внимание на происходящее в самой Германии". Здесь, считает глава МВД, хватает и своих доморощенных экстремистов разных мастей - правых, левых и исламистов, представляющих угрозу свободному демократическому порядку ФРГ.
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Личные данные немецких политиков оказались в Сети
Как стало известно 4 января, в конце 2018 года в Twitter появились ссылки на личные данные - в том числе, паспортные и кредитных карт - 994 немецких политиков, актеров, журналистов, музыкантов. Уже 6 января по подозрению в совершении взлома арестовали 20-летнего ученика гимназии в Гессене. По данным полиции, он много времени проводил у компьютера, однако специального образования у него нет.
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Российские "мишки"
За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.
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Атаки на энергосети США и Германии
Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.
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США обвинили ГРУшников в кибератаках
13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.
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США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке
ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.
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Bad Rabbit поразил Россию и Украину
Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).
Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Кибератака века
12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.
Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Вирус Petya
В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.
Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Атака на бундестаг
В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.
Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Против Хиллари
В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.
Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Партия Меркель под прицелом
В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.
Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Допинговый взлом
В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.
Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
500 млн аккаунтов Yahoo
В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.