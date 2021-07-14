Выборы в бундестаг. Как в Германии готовятся отражать кибератаки

Карандаш и бумага - вот самая надежная защита от кибердиверсантов и попыток манипуляции результатами волеизъявления граждан. Выборы в Германии проводятся по старинке: никаких автоматов для голосования, бумажный бюллетень, шариковая ручка или карандаш в кабинке, опечатанная урна, ручной подсчет голосов, на котором может присутствовать любой гражданин Германии.

"Собственно процедура выборов на избирательном участке это олд скул", - пояснил руководитель Федеральной избирательной комиссии Георг Тиль (Georg Thiel) в Берлине 14 июля на пресс-конференции, посвященной обеспечению безопасности на выборах в бундестаг, которые пройдут в Германии 26 сентября.

Олд скул - лучшая защита от подтасовки результатов голосования

По его словам, существует вероятность организации помех в отдельных сферах, но вся немецкая система проведения голосования "экстремально надежная".

Голосуют в Германии по старинке

Это касается не только самой старомодной процедуры выборов, но и, в частности, передачи результатов голосования с участков в Федеральную избирательную комиссию, что производится не через интернет, а в зашифрованном виде по специальной хорошо защищенной внутренней сети.

Причем окончательные результаты голосования объявляются только после того, как сами бумажные бюллетени повторно пересчитали. Георг Тиль назвал такую цифру: расхождение между предварительными и окончательными итогами предыдущих общефедеральных выборов составило менее 17 тысяч голосов, что для страны с более чем 60 миллионами избирателей чрезвычайно мало.

Риски предвыборной кампании

Если в безопасности и надежности процедуры выборов в сам день голосования немецкие власти не сомневаются, то тем большую тревогу у них вызывают попытки повлиять на немецких избирателей в оставшееся до 26 сентября время.

Хорст Зеехофер

До выборов осталось 74 дня, подсчитал на пресс-конференции министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), предвыборная борьба в полном разгаре, и надо защитить избирательную кампанию от манипуляций. "Под защитой от манипуляций я имею в виду защиту от нелегитимного влияния или попытку такого влияния со стороны акторов как внутри страны, так и зарубежных", - пояснил министр. Он добавил, что цель немецких властей - "обеспечить честную предвыборную борьбу без внешнего влияния" и пообещал принять все "мыслимые меры" во имя ее достижения.

Все попытки журналистов выяснить у Зеехофера, у директора Федерального ведомства по охране конституции Томаса Хальденванга (Thomas Haldenwang) или у руководителя Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбома (Arne Schönbohm), спецслужбы каких стран они имеют в виду под "зарубежными акторами", оказались тщетными. Зато Хальденванг рассказал о методах, к которым они теперь прибегают.

Спецоперации Hack & Leak и Hack & Publish

К их числу относятся противозаконные попытки оказания влияния в киберпространстве на участников предвыборной кампании и избирателей. "Это такие спецоперации, как Hack & Leak или Hack & Publish, когда добытые посредством хакерских атак сведения позднее публикуются в изначальном, видоизмененном или совершенно ложном виде", - пояснил директор немецкой контрразведки. Начиная с февраля этого года, рассказал Хальденванг, его ведомство регистрирует интенсивные кибератаки такого рода из-за рубежа, за которыми, по его мнению, с большой долей вероятности стоит иностранная спецслужба.

"В фокусе этих кибератак хакерской группировки "Ghostwriter" находятся адреса частной электронной почты депутатов бундестага и земельных ландтагов, а также их сотрудников, - рассказал Хальденванг. - Добытые при этом персональные сведения могут быть опубликованы в усеченном или вводящем в заблуждение виде с целью дискредитации партий или отдельных лиц. Эти атаки могут быть подготовкой для проведения спецопераций Hack & Leak в социальных сетях".

Он не указал, какую именно спецслужбу имеет в виду. В немецкой прессе, однако, со ссылкой на источники в правоохранительных органах Германии пишут, что за группой "Ghostwriter" предположительно стоит Главное управление Генерального штаба российской армии, более известное по его прежнему названию - ГРУ.

Кого "топят" и кому помогают зарубежные спецслужбы

Если руководители немецких спецслужб не хотят называть национальную принадлежность хакеров, которых они подозревают в попытках повлиять на исход выборов в Германии, то, может быть, они могут сказать, какую из участвующих в избирательной кампании партий зарубежные спецслужбы стараются "утопить", а какой - обеспечить преимущество? Известно, например, что партия "зеленых", имеющая шансы возглавить следующее правительство ФРГ, наиболее критично относится к Кремлю, а правопопулистская "Альтернатива для Германии", наоборот, наиболее лояльно.

Интересы других государств состоят в том, чтобы в первую очередь укоренять в Германии свои нарративы, ответил Томас Хальденванг на вопрос корреспондента DW: они поддерживают не столько партии, сколько "политиков, вне зависимости от их партийной принадлежности, которые распространяют такие нарративы; и, наоборот, атакуют, пытаются скомпрометировать таких политиков, которые четко позиционируют себя в оппозиции к тому или иному государству или его политике".

Впрочем, добавил министр Зеехофер, "в том, что касается мер по оказанию влияния, фейковых новостей, пропаганды, утверждений и слухов, не пренебрегая угрозами из-за рубежа, нам всем следует обратить внимание на происходящее в самой Германии". Здесь, считает глава МВД, хватает и своих доморощенных экстремистов разных мастей - правых, левых и исламистов, представляющих угрозу свободному демократическому порядку ФРГ.

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