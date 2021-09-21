 В Германии застрелен кассир АЗС за требование к клиенту надеть маску | Новости из Германии о Германии | DW | 21.09.2021

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Германия

В Германии застрелен кассир АЗС за требование к клиенту надеть маску

Подозреваемый заявил, что является противником коронавирусных ограничений. А кассир, соблюдавший правила защиты от коронавируса, показался ему "ответственным" за угнетающую его ситуацию.

Полиция на месте преступления в городке Идар-Оберштайн

Полиция на месте преступления в городке Идар-Оберштайн

Правоохранительные органы федеральной земли Рейнланд-Пфальц продолжают расследование убийства 20-летнего кассира автозаправочной станции (АЗС), который был застрелен за требование надеть медицинскую маску. Об этом сообщила вечером в понедельник, 20 сентября, пресс-служба управления полиции 

По предварительным данным, вечером 19 сентября в городе Идар-Оберштайн 49-летний гражданин Германии, ранее не попадавший в поле зрения полиции, пришел на АЗС, чтобы купить пиво. Кассир отказался обслуживать его, напомнив о необходимости носить маску в общественных местах. По словам главного прокурора Рейнланд-Пфальца Кая Фурмана (Kai Fuhrmann), на которого ссылается агентство dpa, впоследствии во время допроса мужчина пояснил, что является противником коронавирусных ограничений, что был психологически подавлен развитием ситуации с пандемией COVID-19 и "не видел иного способа" выразить свое недовольство.

Подозреваемый вернулся домой, взял хранившийся у него в квартире револьвер и вернулся на заправку. Он зашел туда в медицинской маске, взял пиво, подошел к кассе и снял маску. После того как кассир вновь сделал ему замечание, мужчина застрелил юношу. Он "целенаправленно выстрелил жертве в голову", подчеркнул Кай Фурман. После этого мужчина скрылся с места преступления, но на следующее утро пришел "в сопровождении женщины" в участок полиции и сознался в содеянном.

Он признал свою вину, заявив, что кассир, соблюдавший правила защиты от коронавируса, показался ему "ответственным за ситуацию". В итоге мужчина был арестован и помещен в СИЗО. При обыске в его жилье найдены и изъяты орудие убийства, а также другое огнестрельное оружие и патроны. Их происхождение еще предстоит выяснить следствию, поскольку разрешения владеть ими и хранить их мужчина не имел.

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