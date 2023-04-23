Один дивизион Patriot заступил на боевое дежурство в Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 апреля.

На 424-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 23 апреля (время московское).

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Франция пообещала Украине помощь в восстановлении ее транспортной инфраструктуры, серьезно поврежденной в результате войны. Париж предоставит лоцманские суда для содействия перевозкам зерна из украинских портов, объявил французский министр транспорта Клеман Бон. По его словам, Франция также предоставит Украине школьные автобусы и поставит 20 000 тонн железнодорожных рельсов, что должно поддержать восстановление железнодорожного транспорта.

Министр Бон написал в Twitter, что в Одессе сохранилась синагога, в которую его прабабушка и прадедушка ходили больше века назад. "Она до сих пор стоит. Как Украина. Я думаю о своей семье, которая бежала из Одессы и чья родина - Франция", - написал он.

Первый дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство в Украине

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Первый дивизион предоставленных США ЗРК Patriot уже заступил на боевое дежурство в Украине, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона. "Один из дивизионов уже заступил несколько дней назад, работает. Остальные, что нам обещали, уже на пути к своим позициям", - указал он и выразил надежду на результативную работу противоракетной системы.

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По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки российские силы нанесли 28 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Основные усилия противник сосредотачивает на наступлении по трем направлениям - Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook . "Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 45 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку", - написал украинский Генштаб.

Как отмечается далее, в отсутствие значительных успехов на поле боя, служащие ВС РФ и боевики ЧВК "Вагнер" все чаще взаимно перекладывают ответственность за тактические просчеты и потери. Недавно в Станице Луганская Луганской области произошла потасовка между российскими военнослужащими и вагнеровцами, которая переросла в перестрелку, в результате есть погибшие с обеих сторон, сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в сводке указывается на большие потери россиян, в частности, на Авдеевском направлении. "Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях. Так, в населенном пункте Мостики Луганской области захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян", - отмечается далее.

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В результате минометного обстрела Херсона во второй половине дня в воскресенье погиб 80-летний мужчина, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин .

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Трое жителей Никополя пострадали при российской атаке города с беспилотников: один мужчина получил осколочные ранения, еще двое - минно-взрывные травмы и контузии, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его словам, с дронов сбрасывали опасные снаряды, прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.

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В результате обстрела Петровского района Донецка один человек погиб и еще несколько получили ранения, заявил назначенный российскими властями "глава" Донецка Алексей Кулемзин.

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По утверждению Минобороны РФ, российские штурмовые отряды за минувшие сутки взяли под контроль еще два квартала Бахмута. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал, что поддержку действиям штурмовых отрядов на северной и южной окраинах города оказывали подразделения ВДВ.

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Правоохранительные органы Владимирской области проводят проверку сообщения жителя Петушинского района о "громком хлопке" в лесополосе, сообщило правительство области . Отмечается, что инцидент произошел вечером 22 апреля, пострадавших нет.

Между тем Telegram-канал Shot пишет , что в лесу, в двух километрах от поселка Клязьменский, обнаружили три воронки диаметром от одного до пяти метров и глубиной до 2,5 метров. По предварительной информации, две из них образовались зимой, последняя - накануне. "На месте обнаружены осколки пластика и металла", - указывается в посте.

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Российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на мероприятиях Совбеза ООН в Нью-Йорке 24 и 25 апреля, не выдали визы США. Комментарий Лаврова на эту тему опубликовала представительница МИД РФ Мария Захарова в своей Telegram-канале .

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Экс-президент РФ, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил странам - членам G7 прекращением импорта товаров из России "по наиболее чувствительным для них категориям" в случае полного запрета экспорта товаров в Россию. "В этом случае для них (стран "большой семерки") закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются", - заявил он.

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Сторонники незамедлительного прекращения огня и начала мирных переговоров между Россией и Украиной игнорируют тот факт, что Россия не продемонстрировала настоящей заинтересованности в добросовестных переговорах или в окончании боев. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в гостевой колонке для немецкой газеты Die Welt .

"Может быть, Россия и говорит, что хочет прекращения войны, но это ничего не значит, если она не приказывает командирам на местах остановить атаки. Россия продолжает совершать жестокие нападения на украинские села и города, чтобы убить больше людей и захватить больше земли. Не похоже, что она желает вступить в переговоры, прекратить агрессию и восстановить мир", - заявил украинский дипломат.

В Украине готовятся к скорому российскому штурму Угледара

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Россия в ближайшее время начнет наступление в районе Угледара. Такую оценку высказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона . По его данным, 22 апреля ВС РФ совершили шесть авианалетов на Угледар.

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Министерство обороны Литвы предупреждает о фейковых сообщениях, рассылаемых гражданам от его имени. В электронных письмах от хакеров литовцев призывают вступать в литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского - LITPOLUKRBRIG.

"Злоумышленники используют для распространения этой информации специально созданный домен kariuomene[.]com. Они заявляют, что граждан Литвы призывают на военную службу, а впоследствии направят воевать в Украину", - говорится в сообщении министерства.

На самом деле граждан Литвы на службу в литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского не призывают, эта международная бригада действует по отдельному мандату, подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее о подобных фейковых сообщениях, которые получают граждане Польши, сообщила польская радиостанция RMF 24.

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Четыре российских истребителя Су-35 за сутки сбросили на освобожденную Украиной часть Херсонской области пять корректируемых авиабомб КАБ-500, сообщает оперативное командование "Юг" ВСУ. Как указывается в сводке , в результате атаки были повреждены частные домовладения, погибших и пострадавших нет. Какие именно населенные пункты Херсонской области подверглись авиаудару, не уточняется.

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Правительство Латвии приняло решение выделить более 4 млн евро на обучение украинских беженцев латышскому языку, сообщает онлайн-издание Delfi . Речь идет о реализации постановления кабмина "О Плане мероприятий по оказанию поддержки гражданам Украины в Латвии на 2023 год", уточняется в публикации. По данным Delfi, в 2023 году Латвия планирует принять 40 000 украинских гражданских лиц, из которых 65%, или 26 000 человек - взрослых.

++15.15++

Франция резко отреагировала на высказывания посла Китая в стране Лу Шае относительно принадлежности Крыма и статуса государств, обретших независимость после распада СССР.

"Мы были потрясены, узнав о высказываниях посла Китая во Франции относительно границ стран, которые стали независимыми после распада Советского Союза в 1991 году. Китай должен сам сказать, отражают ли эти высказывания его позицию, и мы надеемся, что это не так. Мы выражаем нашу полную солидарность со всеми нашими союзниками и партнерами, которые обрели долгожданную независимость после десятилетий угнетения", - заявила по этому поводу одна из представительниц МИД Франции. Ее слова цитирует на своей странице в Twitter депутат Национального собрания Бенджамин Хаддад.

"Что касается конкретно Украины, то после распада СССР, в 1991 году, она была признана в границах, включающих Крым, всем международным сообществом, включая Китай, как новое государство-член Организации Объединенных Наций. Аннексия Крыма Россией в 2014 году является незаконной с точки зрения международного права. Устав ООН, основанный на принципе суверенитета и территориальной целостности, запрещает приобретение территории силой", - подчеркивают во французском МИД.

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Два села в Белгородской области - Сподарюшино в Грайворонском городском округе (ГО) и Муром в Шебекинском ГО - попали под обстрел ВСУ, написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . По его словам, пострадавших при этом не было.

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Замглавы МИД Польши выступает за скорейший прием Украины в НАТО

Если бы Германия не затормозила прием Украины в НАТО, российского вторжения не произошло бы. Такое мнение высказал замглавы МИД Польши Петр Вавжик в интервью польскому информагентству PAP .

Замглавы МИД Польши Петр Вавжик Фото: Tomasz Gzell/PAP/picture alliance

По его словам, Украину следует принять в Североатлантический альянс как можно скорее, поскольку это усилит безопасность региона.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО следует решать после окончания войны.

Хроника событий 23 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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