Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 апреля.

На 423-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 23 апреля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и иностранных компаний, причастных к финансированию войны. Под штрафные меры попали 40 физических и 382 юридических лица. В частности, они распространяются на "Росбанк", Центризбирком РФ, партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, "Новые люди".

Из физических лиц в список включены сын олигарха Владимира Потанина Иван Потанин, бизнесмен и инвестор Мурат Алиев, владелец компании Constellation Advisors Нариман Гаджеив, член Совета Федерации Александр Шендрюк-Жидков и другие. Среди иностранцев под ограничения попали граждане Швейцарии, Ирана и Мали. Санкции наложены на ряд компаний, зарегистрированных не только в России, но и в Швейцарии, Франции, Германии, Испании, Люксембурге, Мальте, Армении, ОАЭ, на Британских Виргинских островах и Кипре.

Украина просит у G7 помощи в разминировании сельхозземель

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Украине потребовалось бы более 20 лет на разминирование сельскохозяйственных земель собственными силами, поэтому она просит помощи партнеров. Такое заявление сделал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-выступления на заседании министров сельского хозяйства стран G7, передает пресс-служба его ведомства.

По его словам, в Украине сейчас заминировано 470 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. Обследовано на сегодняшний день лишь 17,5 % заминированных территорий, из них 57 тысяч га - сельскохозяйственного назначения.

В ФРГ приняли к сведению заявление МИД РФ о высылке дипломатов

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Здание МИД ФРГ в Берлине Фото: Karsten Ghadimi

В министерстве иностранных дел ФРГ приняли к сведению заявление российского МИД на тему "очередной массовой высылки сотрудников российских диппредставительств в Германии". В заявлении германского МИД указывается, что Берлин на протяжении последних нескольких недель находился в контакте с российской стороной "по поводу персонала российских диппредставительств за рубежом".

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Западу нужно быть готовым к тому, что война в Украине затянется, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью онлайн-изданию "РБК Украина" на полях одиннадцатой встречи контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". При этом политик назвал гарантии снабжения Украины вооружениями ключевым фактором на текущем этапе войны.

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По информации МИД РФ, в Германии принято решение о "массовой высылке российских дипломатов". Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Берлина, сообщается на сайте российского МИДа . В Москве считают, что ФРГ нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ, рассказав СМИ об этой "затее", посол ФРГ уведомлен об ответе РФ, говорится в сообщении.

На сайте МИД Германии информация о высылке российских дипломатов отсутствует.

В Белгороде проводят эвакуацию 3000 человек из-за "взрывоопасного предмета"

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В Белгороде будет проведена эвакуация 17 многоквартирных домов на улицах Шаландина и Губкина, а также проспекте Ватутина, которая затронет более 3000 человек, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . Он указывает, что по адресу Шаландина, 15 произошло "ЧП" - "саперами был найден взрывоопасный предмет", который было решено обезвредить на полигоне.

Вечером 21 апреля белгородский журналист Никита Парменов рассказал , что на город "упал еще один снаряд - вероятнее всего, вторая бомба", которая не разорвалась. По его сведениям, это произошло в квартале от места падения первой бомбы, на улице Шаландина.

Хроника событий 21 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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