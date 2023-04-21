Более 37% ущерба от войны в Украине приходится на дома

На 422-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 21 апреля (время московское).

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Российское вторжение в Украину нанесло стране ущерб на сумму в 143,8 млрд долларов, сообщил замглавы Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Аристов со ссылкой на оценки Киевской школы экономики. Он пояснил, что это "прямые и задокументированные материальные потери". Наибольшая доля ущерба, по данным украинских властей, приходится на жилые здания (53,6 млрд долларов, или 37,3%) и инфраструктуру (36,2 млрд долларов, или 25,2%).

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В отличие от других восточноевропейских государств ЕС Румыния не будет вводить запрет на импорт зерна и других продуктов питания из Украины, заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским, передает агентство Mediafax. Дая указал, что в Бухаресте опасаются ухудшения ситуации из-за того, что несколько других стран Восточной Европы временно закрыли свои границы для импорта украинских зерновых. Чтобы нивелировать для румынских фермеров потери, вызванными импортом дешевого украинского зерна, накануне, 20 апреля, правительство в Бухаресте приняло решение увеличить компенсационные выплаты.

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Басманный суд Москвы арестовал до 11 июня бывшего майора МВД России Ивана Рыбина по делу об утечке персональных данных из полицейских баз. Соответствующая карточка появилась на сайте суда. Как сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, следователи связывают дело Рыбина с убийством Дарьи Дугиной - дочери российского идеолога Александра Дугина.

Рыбин обвиняется в двух преступлениях - нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий. По версии следствия, Рыбин "пробил" Дугину по базам МВД и передал полученную информацию о ней третьим лицам. Фамилия Дугиной упоминается в деле Рыбина "буквально несколько раз", пишет "Коммерсант". При этом издание обращает внимание, что обычно по статьям, вменяемым Рыбину, не отправляют в СИЗО.

Дарья Дугина, которая вела публицистическую и общественную деятельность и поддерживала войну РФ в Украине, погибла 20 августа в Подмосковье в результате взрыва машины. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила, что убийство Дугиной было "подготовлено и совершено украинскими спецслужбами", а исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк - скрылась в Эстонии. Украинские власти категорически отрицают причастность к убийству Дугиной.

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В ходе заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии министр обороны США Ллойд Остин заверил, что международная поддержка Киева, "сил свободы в Украине", остается неизменной, широкой и решительной. "Украине срочно нужна наша помощь, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и подразделения от угрозы российских ракет", - заявил он, подчеркнув, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется. По словам Остина, с начала войны США предоставили Киеву военную помощь уже на сумму более 35 млрд долларов и усилия партнеров, которые имели большое значение для Украины на поле боя, продемонстрировали, насколько сильно Кремль просчитался.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также пообещал Киеву дальнейшую военную помощь. "В Украине идет война логистики", - заявил он перед началом встречи министров обороны стран-партнеров. По его словам, не менее важным, чем новые поставки вооружений, является поддержание в рабочем состоянии уже поставленных в Украину систем. "Нам нужны боеприпасы, запасные части и топливо", - сказал Столтенберг.

Грузинский банк предупредил о закрытии счетов при нарушении санкций

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Здание TBC-Bank в Кутаиси Фото: Frank Sorge/IMAGO

Один из крупнейших в Грузии банков TBC Bank предупредил клиентов о закрытии счетов в случае нарушения санкций против России. "В феврале 2022 года Великобритания, США и ЕС ввели различные санкции против России, ограничивающие определенные операции и сделки в отношении страны, связанных с ней физических и юридических лиц. Санкции включают, помимо прочего, замораживание активов, блокировку, ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот", - сообщается на сайте финансового учреждения . Отмечается, что "если банк выявит операцию, нарушающую санкции, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления".

Хроника событий 21 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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