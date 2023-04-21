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Танк Abrams в модификации M1A1 (фото из архива)
Танк Abrams M1A1Фото: U.S. Army/ZUMA/picture alliance
КонфликтыУкраина

США начнут тренировать украинских военных на танках Abrams

Даниил Сотников
39 мин. назад

Танки, на которых в ФРГ будут обучаться украинцы, не передадут Киеву. Машины для отправки на фронт США намерены поставить к осени.

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США в ближайшие недели начнут обучение украинских военных тому, как использовать и обслуживать танки Abrams, пишет агентство AP со ссылкой на заявления официальных лиц в пятницу, 21 апреля. Решение было принято в тот же день на встрече руководителей оборонных ведомств западных стран на авиабазе Рамштайн в Германии.

По официальным данным, 31 танк Abrams прибудут на полигон Графенвёр в Германии в конце мая, а еще через пару недель украинские военные приступят к тренировкам, пишет AP. Обучение продлится около 10 недель. Его пройдут около 250 украинских военнослужащих, часть из которых будет обучаться управлению танками, а часть - их ремонту и обслуживанию. 

Учебные танки при этом не будут переданы Украине для использования в боевых действиях. Вместо этого США отправят в Украину танки M1A1, которые в настоящий момент проходят модернизацию. 

США уже обучили 8800 украинских военных

В общей сложности, по состоянию на 21 апреля, США обучили 8800 украинских военнослужащих, которые уже вернулись на поле боя. Еще примерно 2500 военных проходят тренировки сейчас, пишет AP. Они включают в себя обучение обращению с западным вооружением, ведению боевых действий, обслуживанию и ремонту техники.

О передаче Украине танков Abrams администрация президента США Джо Байдена объявила в январе. Это решение стало частью "более широкого политического маневра", который дал правительству Германии возможность объявить об отправке своих танков Leopard в Украину, напоминает AP.

В марте администрация Байдена сообщила, что ускорит поставку танков в Украину, решив отправить отремонтированные машины старой модели, которые могут быть готова быстрее. США намерены передать Украине танки к осени 2023 года.

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