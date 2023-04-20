Писториус: Вопрос о приеме Киева в НАТО решится после войны

На 422-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 21 апреля (время московское).

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Решение о вступлении Украины в НАТО может быть принято лишь после окончания войны, развязанной против нее Россией, считает министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). Для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, "но сейчас не время для принятия подобных решений", заявил Писториус телеведущей Майбрит Ильнер (Maybrit Illner) в эфире одноименной передачи общественно-правового канала ZDF. Сначала необходимо "отразить это нападение" и только потом, "в новое время, надо хорошо продумать данный шаг", подчеркнул глава германского Минобороны. Вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать "с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот", добавил Борис Писториус.

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В Киевской области работает ПВО. Жителей просят соблюдать информационную тишину и не публиковать в соцсетях соответствующие фотоснимки или видеозаписи. Ранее поступило предупреждение об угрозе атаки российских дронов.

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Киевская областная военная администрация предупредила граждан об угрозе атаки российских дронов.

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По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается, что это связано со взлетами в России самолетов МиГ-31К , способных нести ракеты "Кинжал".

Российский военный самолет Су-34 уронил авиабомбу на Белгород

Последствия взрыва в Белгороде вечером 20 апреля Фото: Belgorod Mayor Telegram Channel/TASS/dpa/picture alliance

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В российских и украинских Telegram-каналах появились видеозаписи взрыва, прозвучавшего вечером 20 апреля на одном из перекрестков в центре Белгорода, а также фотоснимки воронки радиусом примерно 20 метров, образовавшейся после этого взрыва. Рядом с воронкой стояли несколько поврежденных машин. На одном из снимков виден автомобиль на крыше магазина "Пятерочка", отброшенный туда взрывной волной.

Министерство обороны России заявило, что причиной взрыва стал "нештатный сход авиационного боеприпаса" во время "полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород". Никаких подробностей оно не указало, добавив лишь, что "проводится расследование".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате происшествия пострадали два человека: "Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами - от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте". Кроме того, по словам Гладкова, повреждены четыре квартиры в многоэтажном доме и четыре автомобиля.

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Словения присоединится к совместным закупкам боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства (EDA), сообщила радиостанция RTV SLO со ссылкой на министерство обороны страны. В этом проекте, предусматривающем поставку Киеву 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев, участвуют 23 государства Евросоюза, а также Норвегия. В Минобороны Словении отметили, что подписание проектного соглашения не влечет финансовых обязательств для Любляны, поскольку оно лишь закладывает основу для сотрудничества.

Хроника событий 20 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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