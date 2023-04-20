Власти Киева расторгли договор аренды земли с посольством РФ

На 421-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 20 апреля (время московское).

++19.10++

Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале. Депутаты горсовета также обратились к правительству Украины с просьбой вернуть имущество российского диппредставительства в государственную собственность.

++18.40++

Правительство Санкт-Петербурга отрицает рассылку электронных повесток. "В мессенджерах и соцсетях появилась информация о том, что жители нашего города получат электронные повестки на портале "Госуслуги". Информация не соответствует действительности!" - говорится в публикации в Telegram-канале . Правительство города в вопросе электронных повесток ссылается на заявление Минцифры. Ведомство ранее сообщило, что для направления повесток через "Госуслуги" необходим отдельный нормативный акт, который пока не принят.

++18.15++

Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников агентства, чиновники стран "большой семерки" обсуждают эту идею в преддверии майского саммита лидеров G7 в Японии и рассчитывают привлечь к ее реализации также членов Евросоюза. Обсуждаемые меры, если их примут, полностью изменят санкционный режим против РФ, пишет Bloomberg. Если сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе экспорт будет по умолчанию запрещен, а об исключениях придется договариваться отдельно. Один из источников отметил, что исключения из санкций, скорее всего, сделают для лекарств и сельскохозяйственной продукции.

Чехия не имеет претензий к качеству украинской сельхозпродукции

++17.30++

Проверка чешскими контролирующими органами зерна, мяса и яиц из Украины не выявила непригодных для употребления в пищу образцов, сообщил министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула. По его словам, каждый образец импортируемых в страну продуктов питания проходит анализ на наличие более 400 остатков активных веществ. В основном это тесты на наличие остатков пестицидов и микотоксинов, но они также проверяют наличие тяжелых металлов, таких как свинец или кадмий. Некула подчеркнул, что пока у Чехии нет оснований для запрета импорта сельскохозяйственных товаров из Украины, как это сделали Болгария, Венгрия, Словакия и Польша.

++16.55++

Украина ждет от НАТО конкретных шагов по приему страны в альянс и "гарантий безопасности на этом пути", заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в Киеве. Комментируя саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, Зеленский сказал, что благодарен за приглашение посетить его, но считает важным, "чтобы и Украина получила соответствующее приглашение". "Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в альянс", - отметил Зеленский.

Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве Фото: Alina Yarysh/REUTERS

Столтенберг, в свою очередь, вновь заявил, что НАТО поддерживает Украину. "Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и в защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа", - сказал он. По словам главы альянса, Украина "по праву должна найти место в Евроатлантической семье". "Место Украины по праву в НАТО. С нашей поддержкой со временем мы сделаем это", - подчеркнул Столтенберг.

++16.20++

Венгрия расширила перечень украинской сельхозпродукции, импорт которой в страну будет запрещен, сообщил глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. Под запрет попали, в частности, мед и различные мясные продукты. Запрет вводится до 30 июня этого года. В Будапеште выразили готовность продлить его, если ЕС не предпримет шаги по защите венгерских фермеров.

В Петербурге начали рассылать "тестовые" электронные повестки

++16.00++

В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки, пишет "Фонтанка" со ссылкой на главного военного комиссара города Сергея Качковского. По словам Качковского, пока повестки рассылаются в "тестовом" режиме. Они приходят в личные кабинеты на портале "Госуслуг", прорабатывается также вопрос оповещения посредством СМС-сообщений.

++15.30++

В Кремле заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей "специальной военной операции", как российские власти называют вторжение в Украину. "Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для ее безопасности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о перспективах присоединения Украины к Североатлантическому альянсу в связи с визитом генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев Песков отметил, что у Кремля нет оценки таких перспектив.

++15.10++

Швейцария вслед за ЕС объявила о введении санкций против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и пропагандистского СМИ РИА ФАН, входящего в медиагруппу "Патриот" основателя ЧВК Евгения Пригожина. Ограничения вступят в силу 20 апреля в 18.00 по местному времени (19.00 мск), говорится на сайте швейцарского правительства .

++14.50++

С начала войны в Украине в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 30 и были ранены 123 мирных жителя, сообщил в ходе прямого эфира в Telegram губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. По его данным, всего украинские военные атаковали Белгородскую область 2276 раз, 326 раз по территории региона применялись беспилотники, также зарегистрировано 15 диверсий и минирований, добавил Гладков.

++14.25++

Российские войска днем обстреляли село Кизомыс в Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин в Telegram-канале . По его словам, в результате обстрела погиб 59-летний мирный житель. Других подробностей не приводится.

Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

++14.00++

Танк Leopard 2A4 (фото из архива) Фото: Csaba Krizsan/dpa

Дания и Нидерланды намерены совместно приобрести, отремонтировать и передать Украине 14 танков Leopard 2A4 немецкого производства, сообщается в совместном заявлении двух стран. "Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами до 100 подержанных машин Leopard 1A5", - заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Ожидается, что танки Leopard 2A4 будут поставлены в Украину в начале 2024 года. Ориентировочная стоимость в 165 млн евро будет поровну разделена между Данией и Нидерландами.

Хроника событий 20 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: