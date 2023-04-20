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Парламент ВенгрииФото: Anna Szilagyi/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Венгрия расширила запрет на импорт продуктов из Украины

Даниил Сотников
31 мин. назад

Будапешт запретил импорт 25 видов украинской сельхозпродукции, включив в перечень мед и различные мясные продукты.

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Венгрия расширила перечень украинской сельхозпродукции, импорт которой в страну будет запрещен. Об этом сообщил глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш в четверг, 20 апреля.Под запрет попали мед и различные мясные продукты, уточняет агентство Reuters.

"Запрет включает в себя в общей сложности 25 продуктов, наиболее важными из которых являются зерновые, семена рапса и подсолнечника, мука, масло, мед и некоторые мясные продукты", - сказал Гуляш.

О расширении запрета правительство объявило после того, как к такому шагу призвал министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, напоминает агентство. Надь также сообщил государственному агентству MTI, что Венгрия разрешит транзит украинской сельхозпродукции, обеспечив дополнительный контроль над этими грузами.

Запрет вводится до 30 июня этого года. В Будапеште выразили готовность продлить его, если ЕС не предпримет шаги по защите венгерских фермеров, заявил государственный секретарь министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш.

Граничащие с Украиной страны вводят запреты на ввоз сельхозпродукции

Ранее о временных ограничениях на ввоз украинской сельхозпродукции, помимо Венгрии, объявили Польша, Словакия и Болгария. Правительства стран аргументировали это решение наплывом на их рынки более дешевой украинской продукции, что угрожает местным фермерам.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину поставки украинской сельхозпродукции морем оказались заблокированы, из-за чего зерно и другие товары стали активней поставляться по суше через соседние страны, где возник ее переизбыток. В конце марта Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям ЕС с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие и ограничить объемы украинского продовольствия, поступающего в Евросоюз.

Еврокомиссия представила решение проблемы с импортом из Украины

В Еврокомиссии осудили решение стран ввести запреты, указав, что подобный шаг - прерогатива ЕС, а не местных правительств. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) подчеркнула, что полностью осознает опасения стран и что для решения этих проблем необходим общеевропейский подход.

Предложение Еврокомиссии, с которым выступила фон дер Ляйен, состоит из трех частей. Первая - это новый пакет финансовой помощи в размере 100 млн евро для поддержки фермеров в пяти странах. Вторая - превентивные меры в соответствии с правилами торговли ЕС в отношении зерна, пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Третья - расследование Еврокомиссии в отношении других продуктов, поступающих на рынок Евросоюза из Украины.

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