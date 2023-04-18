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Польские фермеры во время протеста против наплыва дешевой сельхозпродукции из Украины на польский рынок, апрель 2023 года
Польские фермеры во время протеста против наплыва дешевой сельхозпродукции из Украины на польский рынок, апрель 2023 года Фото: Marcin Bielecki/PAP/picture alliance
Экономика и бизнесУкраина

Украинское зерно будут перевозить через Польшу под конвоем

Александра Иванова
56 мин. назад

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что транзит украинского зерна через его страну возобновится в полночь 21 апреля.

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Киев и Варшава достигли компромисса в конфликте из-за сбыта на польском рынке украинского зерна по ценам, более доступным, чем у местных производителей. Это следует из заявления министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, сделанного во вторник, 18 апреля, после встречи с министром сельского хозяйства Украины Николаем Сольским и другими представителями украинского правительства.

"Мы успешно завершили переговоры с украинской стороной относительно транзита продукции из Украины через Польшу", - приводит его слова агентство dpa. Как пояснил Телус, любая перевозка украинского зерна через Польшу транзитом теперь будет осуществляться под конвоем. Кроме того, система наблюдения, которая в настоящее время используется, в частности, для контроля за транзитной перевозкой отходов и топлива, будет также задействована для мониторинга перевозок зерновых из Украины, добавил Телус.

Также грузы с украинским зерном, следующие транзитом через Польшу, будут снабжаться пломбами с GPS.

В свою очередь министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что транзит украинского зерна через его страну возобновится в полночь 21 апреля.

Запрет Польши на ввоз сельхозпродукции из Украины

Польша ввела запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины 15 апреля. Как заявил тогда глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, этот шаг был необходим, чтобы защитить польский аграрный сектор, которому угрожал кризис из-за наплыва более дешевой украинской продукции. "Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы поддерживаем ее и будем поддерживать. Но долг каждого государства, каждой власти - защищать интересы своих граждан", - подчеркнул Качиньский в этой связи.

Полный перечень продукции, ввоз которой в Польшу из Украины был запрещен, состоял из 18 наименований, в том числе молока, яиц, овощей, мяса, продуктов пчеловодства и других товаров. 

Избыток сельхозпродукции из Украины в Польше

Из-за российского вторжения в Украину экспорт зерновых из страны морем оказался ограничен. Зерно и другую продукцию стали активней вывозить наземным путем через Польшу, в результате чего польские хранилища оказались перегружены. Польские фермеры на протяжении многих дней протестовали против дешевых сельскохозяйственных продуктов из соседней Украины, жалуясь на убытки. В результате протестов в отставку подал министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик.

Ранее главы правительств Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии обратились в Еврокомиссию с просьбой ограничить объемы украинского продовольствия, поступающего в Евросоюз.

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