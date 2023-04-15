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Сбор урожая в УкраинеФото: Alexey Furman/Getty Images
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Польша запретила ввоз сельхозпродукции из Украины

Даниил Сотников
1 ч. назад

Польша решила временно запретить ввоз сельхозпродукции из Украины из-за наплыва более дешевых продуктов, которые угрожают местным фермерам.

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Правительство Польши запретило ввоз в страну украинского зерна и другой сельхозпродукции, заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в субботу, 15 апреля.

По его словам, этот шаг необходим для защиты польского сельскохозяйственного сектора, которому угрожает кризис из-за наплыва более дешевой украинской продукции. "Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы поддерживаем ее и будем поддерживать. Но долг каждого государства, каждой власти - защищать интересы своих граждан", - заявил Качиньский, добавив, что Варшава уже ведет переговоры с Киевом для урегулирования вопроса.

Полный перечень продукции, ввоз которой будет запрещен, состоит из 18 наименований сельхозтоваров, в том числе молока, яиц, овощей, мяса, продуктов пчеловодства и других товаров. "Это в интересах Польши, но также и в интересах Украины - потому что это не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис", - заявил Качиньский.

В Киеве заявили о "сожалении" после введения Польшей запрета

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины", - говорится в заявлении украинского ведомства.

"Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины", - подчеркнули в министерстве. Для разрешения вопроса Киев выступил с предложением "в ближайшие дни" согласовать с польской стороной новый "Меморандум о взаимопонимании", учитывающий интересы двух стран.

Избыток сельхозпродукции из Украины в Польше

Из-за российского вторжения в Украину экспорт зерновых из страны морем оказался ограничен. Зерно и другую продукцию стали активней вывозить наземным путем через Польшу, в результате чего польские хранилища оказались перегружены. Польские фермеры на протяжении многих дней протестовали против дешевых сельскохозяйственных продуктов из соседней Украины, жалуясь на убытки. В результате протестов в отставку подал министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик.

"Польские фермеры и другие аграрии в странах, граничащих с Украиной, оказались в крайне затруднительном положении и нуждаются в поддержке со стороны ЕС. Поскольку зерно, которое на самом деле предназначено для транзита, остается в нашей стране, это влечет за собой системные, финансовые и социальные последствия", - объясняла вице-председатель фракции Европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Беата Шидло из Польши.

Ранее главы правительств Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии обратились в Еврокомиссию с просьбой ограничить объемы украинского продовольствия, поступающего в Евросоюз.

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