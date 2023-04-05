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Фото: Alexey Furman/Getty Images
ПолитикаУкраина

Польский министр ушел в отставку из-за украинского зерна

Сергей Гуща
15 мин. назад

Министр сельского хозяйства Польши подал в отставку из-за массовых протестов фермеров и решения Еврокомиссии продлить беспошлинный импорт украинского зерна в ЕС до июня 2024 года.

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Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик в среду, 5 апреля, объявил об уходе в отставку на фоне массовых протестов фермеров против поставок зерна из Украины. По его словам, он покидает пост из-за решения Европейской комиссии продлить беспошлинный импорт украинского зерна до июня 2024 года, сообщило агентство Reuters.

Введения пошлин требовали польские фермеры. Они даже угрожали сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который состоялся 5 апреля, если к тому времени их требования не выполнят. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что одной из тем обсуждения с Зеленским будет влияние импорта украинского зерна, который привел к снижению цен в нескольких восточноевропейских странах ЕС и росту напряженности в сельской местности.

Пять стран ЕС призвали ограничить импорт украинского зерна

Ранее главы правительств Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии обратились в Еврокомиссию с просьбой ограничить объемы украинского продовольствия, поступающего в Евросоюз: зерна, масличных культур, яиц, птицы и сахара.

Традиционные экспортные маршруты Украины заблокированы после начала полномасштабного вторжения России. Польша и другие страны Восточной Европы предложили помощь в транзите украинского зерна на рынки третьих стран. Кроме того, ЕС отменил таможенные пошлины и импортные квоты, чтобы облегчить его транспортировку. Однако из-за проблем с логистикой зерно накапливалось в регионе, что привело к снижению цен на местных рынках.

Чтобы "прекратить дестабилизацию рынков", премьеры пяти стран предложили Евросоюзу и Всемирной продовольственной программе ООН найти решение, гарантирующее, что украинское зерно не будет оставаться в ЕС, или же возобновить тарифы и квоты на поставки украинского продовольствия в Европу.

В январе вопрос о положении европейских фермеров уже рассматривался в Брюсселе. Как сообщил по итогам совещания профильных министров государств ЕС еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, Евросоюз не рассматривает вариант возвращения пошлин на украинскую аграрную продукцию.

Смотрите также:

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