ЕК осудила отказ Польши и Венгрии ввозить зерно из Украины

Односторонние действия стран - членов ЕС в области торговли неприемлемы, заявили в ЕК. Польша и Венгрия ранее запретили ввоз зерна и другой сельхозпродукции из Украины.

Односторонние действия государств - членов Европейского Союза в области торговли являются неприемлемыми. Об этом заявил в воскресенье, 16 апреля, представитель Еврокомиссии (ЕК). Его комментарий последовал за тем, как Польша и Венгрия объявили о запрете на импорт зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местных сельскохозяйственных секторов.

В Брюсселе осведомлены о "заявлениях Польши и Венгрии". "В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС и, следовательно, односторонние действия неприемлемы", - указал представитель ЕК.

"В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС", - подчеркивалось далее в заявлении.

Польша запретила ввоз зерна и другой сельхозпродукции из Украины

Правительство Польши запретило ввоз украинского зерна и другой сельхозпродукции, заявил глава правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский 15 апреля.

По его словам, шаг необходим для защиты польского сельскохозяйственного сектора, которому угрожает кризис из-за наплыва более дешевой украинской продукции. "Мы были и остаемся неизменными друзьями и союзниками Украины. Мы поддерживаем ее и будем поддерживать. Но долг каждого государства, каждой власти - защищать интересы своих граждан", - заявил Качиньский, добавив, что Варшава уже ведет переговоры с Киевом для урегулирования вопроса. Полный перечень продукции, ввоз которой будет запрещен, состоит из 18 наименований сельхозтоваров, в том числе молока, яиц, овощей, мяса, продуктов пчеловодства и других товаров.

Ситуация с украинской продукцией создала проблему для партии "Закон и справедливость", поcкольку таким положением недовольны, главным образом, в сельских районах, где поддержка ЗиС традиционно высока, отметило агентство Reuters.

Венгрия присоединилась к запрету

Венгрия вслед за Польшей временно запретила импорт зерна, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины. С соответствующим заявлением выступил 15 апреля венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.

Запрет обеих стран, предположительно, будет действовать до 30 июня. Будапешт, в частности, ожидает, что до этого срока ЕС пересмотрит временную отмену пошлин на украинские товары и обеспечит справедливые рыночные условия для европейского сельского хозяйства.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 15 апреля заявило, что польский запрет противоречит существующим двусторонним экспортным договоренностям и призвало к переговорам для урегулирования вопроса. Госагентство "Укринформ" сообщило, что министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский должен встретиться с польским коллегой Робертом Тэлюсом 17 апреля в Польше и обсудить вопрос транзита.

До 200 тыс. тонн зерна ежемесячно попадают в Европу через Польшу

Украина экспортирует большую часть сельхозтоваров, особенно - зерно, через черноморские порты, которые были разблокированы в июле 2022 года в соответствии с соглашением Киева с Турцией, Россией и ООН.

Около 3 млн тонн зерна ежемесячно покидает Украину по черноморскому зерновому коридору, до 200 тыс. тонн попадают в европейские порты через польскую территорию, указали в Минсельхозе Украины.

Сольский указал, что от 500 000 до 700 000 тонн различной сельхозпродукции пересекают польскую границу каждый месяц, включая зерно, растительное масло, сахар, яйца, мясо и другие продукты.

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