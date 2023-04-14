Словакия запретила переработку и продажу украинского зерна

В пробах зерна из Украины обнаружен вредный для здоровья пестицид, сообщили в министерстве сельского хозяйства Словакии.

Власти Словакии из-за пестицида, не разрешенного в ЕС и оказывающего негативное влияние на здоровье, запретили перерабатывать и продавать накопленное в стране украинское зерно и изготовленную из него муку. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщило министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии.

По его данным, был произведен анализ 1 500 тонн пшеницы из Украины. Братислава в ускоренном порядке проинформирует о присутствии химического соединения партнерские сельскохозяйственные ведомства в государствах ЕС. Кроме того, будет произведен отбор проб всего зерна и муки из Украины, хранящихся в Словакии.

На какой срок вводится запрет, не уточняется. Братислава уведомит о решении посла Украины Мирослава Кастрана, а также страны Вышеградской группы (Словакию, Чехию, Польшу и Венгрию), Болгарию и Румынию.

Министерство пока не рекомендует импорт украинского зерна и зерновых продуктов.

Украина сократит экспорт зерновых в Польшу

Ранее переизбыток дешевого украинского зерна на рынке Польши вызвал недовольство у местных фермеров. На фоне протестов министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик был вынужден уйти в отставку.

"Украина предложила резко ограничить экспорт зерновых в Польшу на некоторое время, а в настоящий момент даже прекратить его полностью", - сообщил новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после встречи с министром аграрной политики Украины Николаем Сольским в городе Дорохуск 7 апреля.

По словам Телуса, Сольский заверил его в том, что Киев до начала сбора нового урожая прекратит экспорт в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

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