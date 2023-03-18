Продление зерновой сделки и другие события 388-го дня войны

Украина заявила о продлении зерновой сделки на 120 дней, РФ говорит о 60 днях. Шольц приветствовал выдачу МУС ордера на арест Путина.

На 388-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 18 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Продление срока действия зерновой сделки

Срок действия Черноморской зерновой инициативы, истекавший 18 марта, продлен на 120 дней. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, указав, что с 1 августа в рамках соглашений на мировые рынки из Украины было экспортировано 25 млн тонн зерна.

При этом он выразил благодарность генсеку ООН Антониу Гуттеришу, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, министру оборону Турции Хулуси Акару и всем партнерам Украины за то, что они "придерживались соглашений".

Факт продления соглашения подтвердили также в Организации объединенных наций, поблагодарив Турцию за дипломатическую поддержку. При этом в ООН не указали точного срока продления зерновой сделки.

Между тем после сообщения украинской стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва "уведомила всех участников" о продлении сделки на 60 дней, а не на 120. Ранее Захарова указывала на недовольство России "несоответствующей достигнутым договоренностям реализации второй части сделки по обеспечению нормального сельскохозяйственного блока этой договоренности".

Россия рассмотрит возможность продления сделки через 60 дней лишь при "ощутимом прогрессе" в исполнении российской части, говорится в копии письма постпреда РФ при ООН Василия Небензи, полученной российскими ГосСМИ.

Ордер Международного уголовного суда на арест Путина

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан считает, что президент России Владимир Путин может предстать перед судом за предполагаемые преступления в ходе войны России в Украине - несмотря на заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее назвала выдачу МУС ордера на арест главы российского государства "юридически ничтожным" шагом.

"В статье 27 Римского статута очень четко сказано, что официальное положение (подозреваемого. - Ред.) лица не играет роли для юрисдикции суда", - отметил Хан в интервью телекомпании CNN. Независимые судьи суда также "сочли целесообразным" выдать ордер, добавил Карим Хан. Суд не проводит процессов в отсутствие подозреваемых, поэтому обвиняемые должны быть либо переданы Москвой, либо арестованы за пределами России. Вместе с тем судьи МУС могут разрешить проведение слушаний по оценке доказательств перед судебным процессом - без присутствия обвиняемых, указал Хан.

Ранее, как передают немецкие СМИ, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовал выдачу МУС ордера на арест президента России Владимира Путина. "Никто не может стоять выше права и закона", - заявил Шольц во время визита в Токио.

Со своей стороны президент США Джо Байден, комментируя решение МУС, заявил, что Владимир Путин "явно совершил военные преступления" и выдача Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест оправдана.

Между тем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что продолжит общение и встречи с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на выдачу МУС ордера на его арест. По словам представителя офиса генсека ООН Стефана Дюжаррика, Международный уголовный суд не связан в юридическом поле с Секретариатом ООН в контексте подобных вопросов. "Мы придерживаемся позиции, что генеральный секретарь будет говорить с тем, с кем ему нужно поговорить, чтобы решить вопросы, которые стоят перед ним", - подчеркнул Дюжаррик.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента в связи с подозрениями в совершении военного преступления - незаконной депортации украинских детей в Россию.

Ход боевых действий

За минувшие сутки ВС РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ .

По данным украинской стороны, за сутки 18 марта ВС РФ нанесли 5 ракетных ударов, 4 из которых были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье. Также противник нанес 16 авиаударов и совершил более 20 атак из РСЗО, указано в сводке.

На Купянском и Лиманском направлениях российская армия продолжает попытки прорвать оборону ВСУ.

Также продолжаются российские атаки на Бахмут. Защитникам города, однако, удалось отразить их у населенных пунктов Орехово-Васильевка и Григоровка и в северной части города, отмечает Генштаб ВСУ.

ВВС Украины за сутки нанесли 6 авиаударов по местам концентрации сил противника, следует из сводки. Силами обороны Украины был сбит дрон Shahed-136. Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли семь ударов по местам концентрации личного состава и военной техники противника, сообщает Генштаб ВСУ.

В свою очередь американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска провели в Луганской области ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в том числе в районе Гряниковки, Кременной, Верхнекаменского и Спорного, но успеха не добились.

При этом, судя по снимкам с геолокацией, россияне добились минимальных успехов в северной части Бахмута, отмечает также ISW, добавляя, что украинцы накапливают силы для контрнаступления.

Новые законы в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий до 12 лет колонии за незаконный экспорт из России или передачу иностранцам военных товаров, технологий или вооружений. Закон также предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей, если вооружения экспортировались или были незаконно переданы за рубеж группой лиц по предварительному сговору.

Другой закон, подписанный Владимиром Путиным в тот же день, предполагает лишение свободы за "дискредитацию" всех участников войны в Украине - в том числе добровольцев и физлиц, помогающих ВС РФ. В статью 207.3 УК, предусматривающую до 15 лет лишения свободы, если "ложные сведения" повлекли тяжкие последствия, добавили пункт о запрете "фейков" о добровольческих формированиях, организациях или физических лицах, которые содействуют в выполнении задач, "возложенных на ВС РФ".

Закупка дронов Украиной

Украинская Государственная служба специальной связи и защиты информации направит из своего бюджета 31,6 млрд гривен (807 тыс. евро) на закупку дронов для ВСУ. Об этом сообщил телеканалу РАДА глава службы Юрий Щиголь. "Преимущественно будем закупать беспилотники украинского производства", - отметил он. Щиголь добавил, что за сутки украинские военные теряют на фронте в среднем 10-15 дронов.

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