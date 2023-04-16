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Разгрузка зерна в Украине (фото из архива)Фото: dpa/Ukrinform/picture alliance
Экономика и бизнесУкраина

Венгрия запретила импорт сельхозпродукции из Украины

Жан Рофе
1 ч. назад

Запрет на ввоз украинского зерна, масличных культур и других сельхозпродуктов в Венгрию продлится до 30 июня 2023 года.

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Венгрия вслед за Польшей временно запретила импорт зерна, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Об этом в субботу, 15 апреля, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.

"Правительство привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому в отсутствие значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов из Украины в Венгрию", - приводятся слова Надя на сайте венгерского правительства.

Министр отметил, что украинские сельхозпроизводители используют методы, запрещенные в Евросоюзе, что позволяет им избегать лишних затрат и экспортировать на европейский рынок "большое количество мяса птицы, яиц и меда в дополнение к зерновым и масличным культурам". В результате фермеры Центральной Европы лишаются возможности продавать собственную продукцию, сказал Надь.

Запрет будет действовать до конца июня

По данным Минсельхоза Венгрии, запрет продлится до 30 июня 2023 года. Будапешт ожидает, что до этого срока ЕС пересмотрит временную отмену пошлин на украинские товары и обеспечит справедливые рыночные условия для европейского сельского хозяйства.

Ранее об ограничении импорта сельхозпродукции из Украины заявила Польша. Запрет Варшавы также будет действовать до 30 июня 2023 года.

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Сайт правительства Венгрии

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