На 421-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 20 апреля (время московское).

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Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом РФ, он получил назначение на новую должность, сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По словам Трутнева, Авакянц возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники, на пост командующего Тихоокеанским флотом рассматривается кандидатура адмирала Виктор Лиины, который с 2021 года командует Балтийским флотом РФ. Об отставке Авакянца стало известно менее чем через неделю после внезапной проверки боеготовности подразделений Тихоокеанского флота.

Столтенберг приехал с необъявленным визитом в Киев

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В Киев с необъявленным визитом приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Корреспондент агентства Reuters сообщил, что глава Североатлантического альянса почтил память погибших украинских солдат и осмотрел уничтоженную российскую военную технику на центральной площади украинской столицы. О дальнейших деталях визита пока не сообщается.

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В результате совершенного накануне российского авиаудара разрушен многоэтажный жилой дом в Угледаре Донецкой области; его фотографии публикует в соцсетях украинское оперативное командование "Север". О жертвах и пострадавших официально не сообщается.

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В течение минувших суток российские силы нанесли по украинской территории 3 ракетных и 57 авиационных удара, применив, в частности, 26 дронов "Шахед-136", 21 из которых был уничтожен украинскими защитниками, сообщает Генштаб ВСУ.

К Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям, на наступлении на которых сосредоточены основные усилия противника, в утренней оперативной сводке впервые за долгое время добавлено еще и Шахтерское, где ведутся бои в районе Угледара. На всех этих направлениях, как указывается в сводке, отражены свыше 55 атак. Наиболее ожесточенные бои по-прежнему ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечает Генштаб.

По данным украинского командования, около 400 российских военнослужащих срочной службы, расквартированных на базе отдыха "Долина Скифов" в Изюмовке под Старым Крымом, планируются к перемещению на оборонительные позиции в районе Владимировки, также находящейся в аннексированном Крыму.

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За минувшие сутки российские войска 60 раз обстреляли территорию Херсонской области, выпустив 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин . По его словам, областной центр, город Херсон был обстрелян 5 раз. Зафиксированы попадания в жилые кварталы населенных пунктов области; здание предприятия критической инфраструктуры и территорию автопредприятия в Херсоне; амбулаторию в Бериславской городской территориальной общине. Шесть человек получили ранения.

++08.00++

В очередном обзоре ситуации на войне в Украине американского Института изучения войны (ISW) обращается внимание на появившееся 19 апреля сообщение ТАСС о массовых проверках, проведенных Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Главным управлением собственной безопасности МВД в УВД по Центральному административному округу Москвы и районных отделах органов внутренних дел. Как отмечалось, они связаны с "утечкой данных российских силовиков по запросам граждан Украины", а Telegram-канал Baza сообщил о наличии задержанных. Данные обыски проходят на фоне серии арестов и увольнений представителей руководства Росгвардии, указывают в ISW. Кремль может настаивать на таких арестах и расследованиях, чтобы провести тщательную чистку аппарата органов внутренней безопасности и устранить чиновников, вышедших из-под его контроля, считают американские аналитики.

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Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля обратится к Конгрессу Мексики по видеосвязи, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, выступление Зеленского состоится по приглашению группы дружбы между Мексикой и Украиной. Правительство Мексики заявило, что хочет сохранять нейтральную позицию в отношении войны России в Украине, а некоторые сторонники Украины критикуют левого президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за то, что он сомневается в целесообразности поставок европейского оружия Киеву, пишет Reuters. Тем не менее, Мексика вместе с США и другими западными государствами голосовала в поддержку ряда важных резолюций ООН.

++05.30++

Военная администрация Сумской области обнародовала итоги минувшего дня: в течение 19 апреля российские войска обстреляли пять пограничных общин - Юнаковскую, Белопольскую, Хотинскую, Шалыгинскую и Новослободскую. Всего было зафиксировано 52 удара из минометов, артиллерии и гранатометов. О последствиях этих обстрелов не сообщается.

++04.30++

Один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники - транснациональная компания CNH Industrial, головной офис которой расположен в Лондоне, продала свой бизнес в России. Стоимость сделки составила около 60 млн долларов, сообщается в пресс-релизе CNH Industrial. Кто именно стал покупателем российского бизнеса, компания не указала. В марте 2022 года она объявляла, что приостанавливает поставки своей продукции на российский рынок. "До сегодняшнего дня выплаты заработной платы сотрудникам и другие административные расходы должным образом соблюдались", - подчеркивается в сообщении.

++03.30++

Администрация США анонсировала новую военную помощь Украине. Как сообщило американское министерство обороны, в пакет общим объемом 325 млн долларов войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые комплексы АТ-4, противотанковые мины, боеприпасы для преодоления препятствий, более 9 млн патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для охраны портов и гаваней, а также другое оборудование. Этот пакет военной помощи стал уже 36-м по счету с начала полномасштабной агрессии России против Украины. В Пентагоне уточнили, что суммарный объем военной помощи США Украине с февраля 2022 года достиг 35,4 млрд долларов.

++02.30++

Новым послом Европейского Союза в Украине будет назначена Катарина Матернова из Словакии, которая в настоящее время занимает пост заместителя главы Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения. Эту информацию, появившуюся в европейских и украинских СМИ, вскоре после публикации подтвердила сама Матернова. "Спасибо! Для меня это большая награда и в то же время огромный вызов. Я с нетерпением жду совместной работы", - написала она в микроблоге Twitter. Сейчас послом Евросоюза в Киеве является Мати Маасикас из Эстонии, Катарина Матернова сменит его в этой должности в сентябре нынешнего года.

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В России в новой редакции учебника "Окружающий мир" для 4-го класса, выпущенного издательством "Просвещение" и отправленного в печать, в текстах о Киевской Руси убрали упоминания Киева, пишет интернет-издание "Медиазона". Так, в учебнике от 2021 года рассказывалось, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор, а в новом Нестор назван просто монахом, без уточнения места, где он жил и работал. Кроме того, в старой версии говорилось, что "после смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", тогда как в новой книге значится, что "после смерти Олега Русью стал править князь Игорь". В апреле 2022 года "Медиазона" сообщала, что в "Просвещении" готовят новые редакции учебников. "Один раз упоминаем, что была образована Киевская Русь, а дальше называем ее просто Русь, нет больше Киевской Руси. А Киев - ее столица, - рассказал изданию один из сотрудников "Просвещения". - Как бы это странно ни звучало, но в идеале [нужно] заменить строчку о том, что "Владимир крестил Киев" на слова, что он "крестил столицу"".

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Яркая вспышка в небе над Киевом, которую поздним вечером 19 апреля наблюдали жители украинской столицы, была результатом падения космического спутника NASA на Землю, сообщил в Telegram-канале начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Объявленную вскоре после этого воздушную тревогу он объяснил стремлением властей избежать жертв от падения обломков спутника. В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ заявило, что вспышка над Киевом, по предварительным данным, связана с падением спутника или метеорита и что эта информация уточняется. Между тем образовательный проект Alpha Centauri, посвященный космосу, утверждает, что упавший объект с большой долей вероятности оказался метеоритом. В атмосферу 19 апреля действительно должен был входить старый спутник NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 годы, но траектория его падения находится очень далеко от территории Украины, подчеркнули в Alpha Centauri.

"Росэнергоатом" заменит американское ядерное топливо для ЗАЭС

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Корпус Запорожской атомной станции Фото: Andrei Rubtsov/ITAR-TASS/IMAGO

"Росэнергоатом" намерен заменить американское ядерное топливо для оккупированной Запорожской АЭС на российское. Запасов ядерного топлива американской Westinghouse на ЗАЭС хватит на четыре года, заявил в интервью "Интерфаксу" советник главы концерна Ренат Карчаа. По его словам, на станции откажутся от использования топлива из США гораздо раньше этого срока. Накануне телеканал CNN сообщил, что министерство энергетики США в письме от 17 марта 2023 года предупредило "Росатом" о наличии на ЗАЭС "ядерных технических данных американского происхождения, подлежащих экспортному контролю правительства США". В документе указано, что доступ неуполномоченных лиц к американским технологиям, подлежащим экспортному контролю, нарушает законодательство США.

Хроника событий 19 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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