В NASA опровергли возможное падение спутника на Киев

Поздним вечером 19 апреля в небе над Киевом была замечена яркая вспышка. Власти украинской столицы сообщили, что ракетного обстрела не было, причины инцидента выясняются.

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA) опровергли сообщения о возможном падении его космического спутника в районе Киева. Попавший под подозрение аппарат RHESSI в настоящее время еще находится на орбите, сообщил в четверг, 20 апреля, агентству AFP представитель NASA. Он указал, что NASA и Минобороны США продолжают отслеживать этот спутник, который должен покинуть орбиту.

В свою очередь глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что сообщение о возможном падении спутника NASA или метеорита 19 апреля было предварительным, ситуация изучается дальше. "После проверки и уточнения информация о вероятном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилась", - написал он в Telegram .

В украинском Главном центре специального контроля происшествие назвали "высокоэнергетическим акустическим событием", которое, вероятно, было связано с "входом космического тела в плотные слои атмосферы". В организации подчеркнули, что информация еще уточняется.

Яркая вспышка над Киевом

Поздним вечером 19 апреля в небе над Киевом была замечена яркая вспышка. После этого Сергей Попко написал в Telegram, что инцидент мог быть результатом падения космического спутника NASA на Землю. Объявленную вскоре после этого воздушную тревогу он объяснил стремлением властей избежать жертв от падения обломков спутника. В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ заявило, что вспышка над Киевом, по предварительным данным, связана с падением спутника или метеорита и что эта информация уточняется.

Между тем образовательный проект Alpha Centauri, посвященный космосу, утверждает, что упавший объект с большой долей вероятности оказался метеоритом. В атмосферу 19 апреля действительно должен был входить старый спутник NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 годы, но траектория его падения находится очень далеко от территории Украины, подчеркнули в Alpha Centauri.

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