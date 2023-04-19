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Российская военная техника у здания ЗАЭС (фото из архива)Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS
ПолитикаУкраина

CNN: США уведомили "Росатом" о своих технологиях на ЗАЭС

Александра Иванова
17 мин. назад

Минэнергетики США призвало "Росатом" "не трогать" чувствительные технологии на ЗАЭС, подлежащие экспортному контролю правительства Соединенных Штатов.

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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной на оккупированной российскими войсками территории Украины, содержатся чувствительные данные американского происхождения в сфере атомных технологий. Об этом сообщает во вторник, 18 апреля, американский телеканал CNN .

По его сведениям, 17 марта Управление по политике нераспространения министерства энергетики США направило руководству "Росатома" письмо с просьбой "не прикасаться" к этим техническим данным, подлежащим экспортному контролю со стороны правительства США. Журналисты CNN пишут, что ознакомились с вышеназванным документом.

Указывается, что министерство энергетики предупредило "Росатом", что работа с данной американской технологией для любых российских граждан или организаций является "незаконной". Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, если их использование может нанести ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, уточняется в публикации.

Информации о том, последовал ли со стороны российской госкорпорации ответ на это обращение, в статье не приводится. 

Содействие эксплуатации ЗАЭС со стороны США

Управление по ядерной энергетике министерства энергетики США оказывало содействие  в довоенной эксплуатации ЗАЭС, напоминает CNN. В июне 2021 года ведомство сообщило на своем сайте, что "Соединенные Штаты помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность" Украины.

В ходе российской агрессии из-за интенсивных обстрелов в районе ЗАЭС электростанцию в Энергодаре неоднократно отключали от энергосистемы Украины, а на Западе возникали опасения из-за возможной ядерной аварии.

Смотрите также:

Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

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Сообщение телеканала CNN об обращении Минэнергетики США к "Росатому"

US warns Russia not to touch American nuclear technology at Ukrainian nuclear plant
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