CNN: США уведомили "Росатом" о своих технологиях на ЗАЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной на оккупированной российскими войсками территории Украины, содержатся чувствительные данные американского происхождения в сфере атомных технологий. Об этом сообщает во вторник, 18 апреля, американский телеканал CNN .

По его сведениям, 17 марта Управление по политике нераспространения министерства энергетики США направило руководству "Росатома" письмо с просьбой "не прикасаться" к этим техническим данным, подлежащим экспортному контролю со стороны правительства США. Журналисты CNN пишут, что ознакомились с вышеназванным документом.

Указывается, что министерство энергетики предупредило "Росатом", что работа с данной американской технологией для любых российских граждан или организаций является "незаконной". Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, если их использование может нанести ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, уточняется в публикации.

Информации о том, последовал ли со стороны российской госкорпорации ответ на это обращение, в статье не приводится.

Содействие эксплуатации ЗАЭС со стороны США

Управление по ядерной энергетике министерства энергетики США оказывало содействие в довоенной эксплуатации ЗАЭС, напоминает CNN. В июне 2021 года ведомство сообщило на своем сайте, что "Соединенные Штаты помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность" Украины.

В ходе российской агрессии из-за интенсивных обстрелов в районе ЗАЭС электростанцию в Энергодаре неоднократно отключали от энергосистемы Украины, а на Западе возникали опасения из-за возможной ядерной аварии.

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