CNN: США уведомили "Росатом" о своих технологиях на ЗАЭС
Александра Иванова
17 мин. назад
Минэнергетики США призвало "Росатом" "не трогать" чувствительные технологии на ЗАЭС, подлежащие экспортному контролю правительства Соединенных Штатов.
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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной на оккупированной российскими войсками территории Украины, содержатся чувствительные данные американского происхождения в сфере атомных технологий. Об этом сообщает во вторник, 18 апреля, американский телеканал CNN .
По его сведениям, 17 марта Управление по политике нераспространения министерства энергетики США направило руководству "Росатома" письмо с просьбой "не прикасаться" к этим техническим данным, подлежащим экспортному контролю со стороны правительства США. Журналисты CNN пишут, что ознакомились с вышеназванным документом.
Указывается, что министерство энергетики предупредило "Росатом", что работа с данной американской технологией для любых российских граждан или организаций является "незаконной". Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, если их использование может нанести ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, уточняется в публикации.
Информации о том, последовал ли со стороны российской госкорпорации ответ на это обращение, в статье не приводится.
Содействие эксплуатации ЗАЭС со стороны США
Управление по ядерной энергетике министерства энергетики США оказывало содействие в довоенной эксплуатации ЗАЭС, напоминает CNN. В июне 2021 года ведомство сообщило на своем сайте, что "Соединенные Штаты помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность" Украины.