Глава Минобороны: ЗРК Patriot прибыли в Украину

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 апреля.

На 420-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий среды, 19 апреля (время московское).

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Румыния будет опечатывать и контролировать украинские грузы с зерном, идущие транзитом через страну, а также проводить контроль качества пищевой продукции на пограничных пунктах пропуска, заявило в среду министерство сельского хозяйства.

Румынский министр сельского хозяйства Петре Дая провел переговоры по видеосвязи со своим украинским коллегой Николаем Сольским и попросил его "быстро найти решения для ограничения экспорта зерна и семян масличных культур в Румынию". В пятницу они встретятся в Бухаресте, передает Reuters.

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Российская армия нанесла удар по автобусному парку в Херсоне, сообщила Херсонская областная военная администрация. По данным местных властей, повреждены несколько коммунальных транспортных средств, никто не пострадал.

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Россия предостерегла Южную Корею от оказания военной поддержки Украине. "К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, в котором он допустил принципиальную возможность поставок оружия Киеву. По словам Пескова, "начало поставок вооружения будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт".

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Германия выделит еще 111 млн евро на восстановление детских садов, школ и больниц в Украине, а также на строительство жилья для вынужденных переселенцев внутри Украины, сообщили в федеральном Министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ.

"Восстановление Украины станет гигантской задачей для страны, ее народа и для нас как международного сообщества. И оно начинается уже сейчас, даже несмотря на то, что конца войне не видно", - подчеркнул статс-секретарь министерства Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth), находящийся с визитом в Киеве.

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Согласно расследованию скандинавских СМИ, Россия использует научно-исследовательские и прочие гражданские суда для шпионажа за критически важной инфраструктурой в морях Северной Европы, стремясь зарегистрировать местоположение, в частности, морских ветропарков, газопроводов, электрических и интернет-кабелей в водах Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии.

В совместном документальном фильме "Война теней" медиакомпаний SVT, NRK, DR и Yle рассказывается, что подозрительные российские корабли регулярно ходят в водах Северной Европы, отключая используемые для их идентификации транспондеры. В общей сложности скандинавские СМИ выявили 50 судов, совершивших за последние 10 лет подозрительные плавания - это были научно-исследовательские, торговые и рыболовецкие суда, яхты.

В качестве примера приводится российское исследовательское судно, замеченное в ноябре 2022 года в проливе Каттегат: официально оно проводило морские исследования, но посылало радиосообщения на военно-морскую базу в России. Когда журналисты DR приблизились к кораблю, они увидели на палубе человека в маске и с винтовкой. Как отмечает медиакомпания, спецслужбы и эксперты предполагают, что подобные действия направлены на подготовку диверсий, чтобы иметь возможность, например, парализовать энергоснабжение в Северной Европе.

Резников: Системы ПВО Patriot прибыли в Украину

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Зенитно-ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, опубликовав в Twitter фотографию комплексов ПВО. "Наши воздушные защитники освоили их так быстро, как только могли", - написал он, поблагодарив за поддержку министров обороны США, Германии и Нидерландов, а также народы этих стран.

Импорт зерна из Украины: ЕС выделит в помощь фермерам 100 млн евро

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Сбор пшеницы в Украине Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Европейский Союз планирует выделить 100 миллионов евро в поддержку фермеров в граничащих с Украиной странах, которые пострадали от возросшего импорта украинского зерна. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает Reuters. Речь идет, в частности, о ввозимых из Украины пшенице, кукурузе, семенах подсолнечника и рапса.

Хроника событий 19 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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