"Петербургский диалог" принял официальное решение о роспуске

Правление германо-российского "Петербургского диалога" проголосовало за роспуск проекта по налаживанию двусторонних отношений, работавшего с 2001 года.

Правление германо-российского "Петербургского диалога" проголосовало за роспуск проекта, который в 2001 году инициировали президент России Владимир Путин и тогдашний канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, опубликованного в четверг, 20 апреля.

Решение о роспуске было принято на общем собрании 32 голосами "за". Пять человек выступили против, еще один воздержался. "Таким образом, ассоциация ликвидируется в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении проекта.

Решение о роспуске было принято еще 22 ноября 2022 года - на внеочередном заседании по запросу правления "Петербургского диалога". "Ввиду преступной агрессивной войны и враждебной позиции по отношении к западным демократиям диалог в этом формате более невозможен", - сообщили в проекте.

"Петербургский диалог" существовал с 2001 года

Проект "Петербургский диалог" был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в 2001 году и был задуман под их патронатом как площадка для налаживания двусторонних отношений в политике, бизнесе и прежде всего для расширения контактов между представителями гражданского общества. Финансировался "Петербургский диалог" правительствами и бизнес-сообществом двух стран.

Форум представителей двух стран в рамках проекта проводился ежегодно, начиная с апреля 2001 года - за исключением 2014 года, когда он был отменен из-за аннексии Россией Крыма. В 2020 году форум также не состоялся из-за пандемии коронавируса. С тех пор он больше не проводился.

Немецкий оргкомитет форума в 2021 году заявил о приостановке на неопределенное время всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп. Причиной стало объявление в России "нежелательными" организациями трех немецких НКО.

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