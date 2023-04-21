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Министр обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу и президент РФ Владимир Путин в Москве, 16 апреля 2023 года
Министр обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу и президент РФ Владимир Путин в МосквеФото: PAVEL BEDNYAKOV/SPUTNIK/AFP
КонфликтыРоссия

FT: Китай отклонил просьбу ЧВК "Вагнер" поставить ей оружие

Александра Иванова
1 ч. назад

Китай "не направил ЧВК "Вагнер" никакого оружия, даже для испытаний, и не контактировал с ЧВК "Вагнер" по поводу поставок вооружений", приводит данные разведки США газета Financial Times.

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Китай оставил без ответа запрос российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" о поставках оружия и боеприпасов, сделанный в начале 2023 года. Об этом сообщила в четверг, 20 апреля, газета Financial Times со ссылкой на утечки из секретных материалов американской разведки.

"Прямой запрос "Группы Вагнера" в адрес Китая указывает на то, что у нее была определенная уверенность, что Пекин будет открыт для поставок вооружений Москве и выхода за рамки другой, нелетальной формы поддержки военной кампании (России в Украине. - Ред.) китайскими предприятиями", - указывается в публикации.

Между тем, согласно докладу разведки США, по состоянию на начало января Китай "не направил ЧВК "Вагнер" никакого оружия, даже для испытаний, и не контактировал с ЧВК "Вагнер" по поводу поставок вооружений", утверждают журналисты.

Ранее Вашингтон заявлял, что Пекин рассматривает возможность поставки России летального оружия, чтобы пополнить запасы критически важных боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет, однако подчеркивал, что доказательств того, что Китай оказывал РФ поддержку такого рода, нет.

Со своей стороны КНР неоднократно отрицала, что у нее есть планы поставок оружия России, и обвиняла НАТО в разжигании конфликта путем оказания летальной поддержки Украине.

Поставки России оружия Сирией и Беларусью

Как следует из того же секретного документа спецслужб США, другие два близких союзника России - Беларусь и Сирия - удовлетворили запросы Москвы о продаже ей оружия. Также в документе упоминаются контакты ЧВК "Вагнер" с Турцией по поводу закупки оружия.

"По оценке США, ЧВК "Вагнер" направила в Анкару своих сотрудников с целью организовать закупки беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубичной артиллерии. Их турецкие контакты сообщили ЧВК "Вагнер", что не могут экспортировать некоторые виды запрошенных вооружений и оборудования - такие, как гаубицы, контрбатарейные системы и некоторые виды оружия для борьбы с беспилотниками",- отмечает FT.

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Сообщение газеты Financial Times о запросе ЧВК "Вагнер" в адрес Китая по поводу поставок оружия

China snubbed Wagner arms request, says US intelligence leak
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