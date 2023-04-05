НАТО предостерегла КНР от исторической ошибки в связях с РФ

Предоставление Пекином летального оружия Москве стало бы большой ошибкой с тяжелыми последствиями, подчеркнул генсек НАТО. В то же время он указал, что альянс не может подтвердить оказание Китаем такой помощи РФ.

Предоставление Китаем какого бы то ни было летального оружия России стало бы "исторической ошибкой, чреватой серьезными последствиями", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 5 апреля, на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, союзники, в том числе "крупнейший из них" дали Пекину понять, что последствия такого шага будут далекоидущими. "И Китай об этом знает", - добавил он.

В то же время Североатлантическому альянсу до сих пор не удалось подтвердить предоставление какого-либо летального оружия России со стороны Китая, сообщил Столтенберг. "Но мы очень внимательно следим за этим, а также очень четко коммуницируем, что это было бы большой ошибкой", - уточнил генсек НАТО.

Китай поддерживает российскую экономику

"Что мы точно знаем, так это то, что Китай не смог осудить жестокое вторжение РФ в Украину. Мы также знаем, что Пекин и Москва становятся все ближе и ближе, - сказал Столтенберг. - И мы знаем, что КНР поддерживает экономику России".

Всего за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия и Китай подписали соглашение о неограниченном партнерстве, отметил генсек НАТО. По его словам, Москва все больше зависит от Пекина, в том числе в торговых отношениях, не в последнюю очередь из-за экономических санкций Запада. Китай не только отказывается осуждать российскую агрессию, но и ретранслирует российскую пропаганду, констатировал глава альянса.

Кроме того, КНР и РФ активизируют совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе, указал Столтенберг. "Пока Пекин и Москва сопротивляются основанному на правилах международному порядку, союзникам по НАТО и их партнерам-единомышленникам крайне важно продолжать поддерживать друг друга", - резюмировал он.

Помощь Украине "отвечает интересам безопасности" альянса

В этой связи поддержка Украины имеет решающее значение для НАТО и ее партнеров и "отвечает нашим общим интересам безопасности", подчеркнул генсек Североатлантического альянса. "Если Путин победит в Украине, это пошлет авторитарным лидерам всего мира опасный сигнал о том, что они могут достигать своих целей с помощью грубой силы", - пояснил Столтенберг. На двухдневной встрече в Брюсселе главы МИД стран альянса обсуждали, как усилить политическую и практическую поддержку Киева.

В отсет на вопрос о танках для Украины Столтенберг сообщил, что ей уже передали много единиц - от боевых машин советской эпохи до современных моделей Challenger, Leopard 2, а США находятся в процессе поставки танков Abrams. Он также напомнил о боевых машинах пехоты Marder и Bradley, направленных Киеву.

Неотложная военная помощь Украине крайне важна, но необходимо дать стране возможность сдерживания и защиты в будущем, уверен генсек НАТО. Поэтому министры договорились начать работу над стратегической многолетней программой помощи Украине для поддержки ее перехода к стандартам альянса, укрепления ВСУ, мер по обеспечению безопасности Украины и повышению оперативной совместимости. "Когда эта война закончится, и Украина победит, мы достигнем наивысшего уровня оперативной совместимости, - сказал Столтенберг. - Этот переход уже начался, но нам нужно больше".

Он заверил, что Украина станет членом НАТО, но прежде всего необходимо, чтобы она одержала победу и сохранила свой суверенитет и независимость как государство. Следующим шагом станет ее максимальное доведение до стандартов альянса.

НАТО также обещает поддержку государствам-партнерам, столкнувшим с давлением со стороны России - Молдове, Грузии, а также Боснии и Герцеговине.

Генсек НАТО - о ядерном оружии: "Пустые" угрозы Москвы и Минска

Столтенберг считает "пустыми обещаниями" Москвы заявление о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, поскольку это заявление было сделано сразу после подписания соглашения с Пекином об обратном - неразмещении ядерного оружия на территории иностранных государств.

"Беларусь - это площадка, которую Россия использует в своих агрессивных действиях против Украины. Оттуда они начали часть вторжения и совершили несколько авианалетов", - сказал глава альянса. Столтенберг добавил, что Беларусь не должна принимать прямого участия в войне, а союзники Киева продолжат оказывать Украине поддержку для борьбы с агрессией РФ и победы.

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