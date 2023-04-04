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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге
Дмитрий Кулеба и Йенс СтолтенбергФото: Geert Vanden Wijngaert/AP Photo/picture alliance
КонфликтыЕвропа

НАТО разработает многолетнюю программу помощи Украине

Ксения Польская Брюссель
26 мин. назад

В Брюсселе состоялось первое за несколько лет заседание комиссии Украина-НАТО, где обсуждалась помощь Украине, ее потенциальное вступление в альянс и дальнейшие поставки вооружений.

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Североатлантический альянс нарастит помощь Украине, заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг во вторник, 4 апреля, в Брюсселе после заседания комиссии Украина-НАТО. На нем члены и партнеры альянса обсудили, как усилить неотложную помощь Украине - не только военную, но и экономическую, и финансовую. В общей сложности они уже оказали Киеву помощь на сумму 150 миллиардов евро, из которых военной помощи - на 65 миллиардов, напомнил Столтенберг.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был доволен тем, что заседание в формате комиссии Украина-НАТО состоялось впервые почти за 6 лет. "Я вижу, что нам удалось не только его разблокировать, но есть и большое желание провести такое заседание с участием президента Украины во время саммита в Вильнюсе", - сказал он на брифинге после встречи. По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, это важный механизм не только для дискуссии, но и для принятия союзниками важных для Киева решений.

Разработка многолетнего пакета помощи должна продемонстрировать долгосрочную приверженность НАТО Украине с целью "гарантировать, что страна приблизится к евроатлантической семье, к нашему альянсу", подчеркнул его генсек. Эта программа должна обеспечить сдерживание внешней агрессии и оборону Украины, а также содействовать оперативной совместимости ВСУ и армий стран НАТО и переходу Украины к доктрине, оборудованию и стандартам альянса.

Как пояснил Кулеба, программа является дополнительным подкреплением существующего в НАТО всеобъемлющего пакета помощи Украине. "Это механизм практической помощи, который НАТО хочет сделать максимально сильным и мощным, а параллельно идет процесс принятия политических решений по членству Украины в НАТО", - сказал он, добавив, что эта помощь не может быть ни заменой членства, ни условием вступления страны в альянс.

Вопрос вступления Украины в НАТО

Конкретных решений о продвижении Киева к членству в НАТО глава МИД ожидает на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. "В этом задача саммита - что-то зафиксировать на бумаге, но это должны быть решения, приближающие членство Украины в НАТО, - отметил он. - Мы не ищем решений, которые фиксируют состояние отношений Украина-НАТО. То есть повторение, что двери НАТО остаются открытыми - этого будет недостаточно”.

По мнению Кулебы, саммит в Вильнюсе - это возможность исправить ошибки саммита в Бухаресте в 2008 году, где Украине, несмотря на обращение Киева, не был предоставлен План действий по членству в НАТО.

На заседании комиссии Украина-НАТО в Брюсселе министр "сказал все, что Украина думает по поводу аргументов некоторых стран о том, что членство Украины в НАТО не актуально, зато актуально максимальное укрепление поддержки со стороны НАТО". Теперь, по его словам, союзники должны это обсудить между собой и "выйти на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе".

По мнению украинского министра, НАТО и Украина нужны друг другу. "Пример Финляндии - это сигнал того, что пора пересмотреть старые стратегии и старые представления. Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности в целом, чем возможное членство Украины в НАТО", - сказал он на совместной пресс-конференции со Столтенбергом.

Союзники обещают больше оружия

"Мы видим, что путинская агрессивная война продолжается, но мы также видим мужество, отвагу и решимость украинских вооруженных сил, народа и руководства, - подчеркнул генсек НАТО. - Мы впечатлены. Мы видим, как вы смогли отразить российскую агрессию и как союзники усиливают свою поддержку". Столтенберг приветствовал тот факт, что союзники и партнеры по Североатлантическому альянсу поставляют Киеву тяжелую бронетехнику, современные боевые танки и обещают оказывать дальнейшую помощь.

Кулеба также рассказал об успехах в ускорении поставок Киеву обещанных вооружений: "Абсолютно нет никакой усталости, о которой разглагольствуют время от времени в тех или иных СМИ. Сегодня звучали не только слова поддержки, но и объявления конкретных обязательств, в частности Нидерланды сообщили, что передают несколько десятков миллионов евро в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Украины, а по результатам заседания мы увеличили бюджет НАТО на финансирование проектов для ВСУ и ускорили поставки нескольких типов оружия, которое уже было обещано Украине".

Глава альянса подтвердил, что в ближайшие недели ожидает сообщений о предоставлении дальнейшей военной помощи Киеву. Он заверил, что после вильнюсского саммита "будет значительная сумма денег" и обязательства по долгосрочной поддержке Украины.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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