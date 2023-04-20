Немецкий концерн Henkel продает бизнес в РФ за 600 млн евро

Немецкий гигант химической промышленности продает бизнес в РФ консорциуму из трех инвестиционных компаний. Ни одна из них не находится под санкциями ЕС или США, подчеркивают в Henkel.

Немецкий гигант химической промышленности Henkel продает свой бизнес в России консорциуму из трех инвестиционных компаний, сумма сделки составляет 54 млрд рублей (в пересчете: 600 млн евро). Об этом сообщает пресс-служба предприятия в пятницу, 20 апреля.

Указывается, что фирмами, которые приобретают бизнес Henkel в России, являются предприятия Augment Investments, Kismet Capital Group und Elbrus Services. "Все покупатели обладают устоявшимися долгосрочными деловыми связями в западных странах и не находятся ни под какими санкциями ЕС или США", - подчеркнула германская компания.

Российские компетентные органы уже согласовали трансакцию, закрытие сделки еще не произошло, говорится далее в пресс-релизе.

Концерн Henkel, известный в частности благодаря брендам Persil и Prill, объявил об уходе с российского рынка в апреле 2022 года - вскоре после начала войны в Украине. В России компания работала на протяжении 30 лет и имела там к 2022 году 11 производственных площадок. На ее заводах в Московской, Ленинградской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Ставропольском и Пермском краях были заняты около 2500 человек.

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