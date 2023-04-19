Гигант бытовой химии Henkel уже целый год "уходит из России"

Немецкий концерн сменил вывеску и русифицирует свои бренды, но 11 действующих в РФ заводов все еще не продал. Их якобы хотел купить хорошо известный теперь в ФРГ Виктор Харитонин.

Немецкий гигант бытовой химии сделал недвусмысленное заявление. Под заголовком "Henkel прекратит бизнес в России" концерн опубликовал на корпоративном сайте сообщение о принятом решении покинуть российский рынок "на фоне актуального развития событий в связи с войной в Украине".

В пресс-релизе цитируется председатель правления компании Карстен Кнобель (Carsten Knobel): "Henkel осуждает российскую агрессию против Украины и насилие против невинных гражданских лиц". Обо всем этом общественность оповестили… 19 апреля 2022 года. Так что сейчас самое время отметить первую годовщину объявления о намерении уйти из России. Ведь воз, то есть Henkel, и ныне там.

Henkel продолжил производство и продажи в РФ

Правда, покинуть российский рынок крупным иностранным инвесторам из "недружественных стран" ныне не так-то просто. Достаточно посмотреть на концерн Volkswagen, который вдруг столкнулся с судебными исками своего бывшего нижегородского партнера "ГАЗ", или, другой пример, на продажу трех мебельных заводов IKEA, состоявшуюся лишь к концу марта 2023 года. Но в том то и дело, что шведская компания еще в марте 2022-го остановила эти заводы и, главное, сразу же после начала войны в Украине закрыла свои магазины в РФ, а немецкий автостроитель тогда же прекратил выпускать машины в Калуге и в Нижнем Новгороде.

Председатель правления концерна Henkel Карстен Кнобель Фото: Malte Ossowski/SvenSimon/picture alliance

А руководство Henkel 4 марта 2022 года заявило, что "глубоко потрясено войной против Украины и поддерживает призыв мирового сообщества к России незамедлительно вывести свои вооруженные силы из Украины", но ограничилось тем, что приостановило все инвестиции в РФ, прекратило размещать рекламу в государственных СМИ и свернуло спонсорскую деятельность. Лишь полтора месяца спустя на фоне нараставшей общественной критики последовало упомянутое заявление про "прекращение бизнеса".

Однако 11 заводов Henkel в Московской, Ленинградской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской областях, в Ставропольском и Пермском краях, на которых трудятся порядка 2500 человек, продолжили выпуск моющих средств, клеев, косметики и предметов личной гигиены, в том числе под брендами Persil, Schwarzkopf и "Момент".

И продолжают выпускать все это по сей день. Хотя немецкая экономическая газета Handelsblatt пишет, что "особенно в области промышленных клеев Henkel частично свернул свою деятельность, поскольку опасается, что индустриальные ноу-хау могут попасть в руки конкурентов или что эта продукция будет использована в военных целях".

"Смена вывески" и "смена алфавита"

По подсчетам газеты, среди 40 лидеров бизнеса Германии, входящих в главный немецкий биржевой индекс DAX, Henkel до широкомасштабной войны в Украине больше всех инвестировал в экономику РФ. В результате в еще мирном 2021 году выручка концерна составила в России около 1 млрд евро. Тем самым российский рынок обеспечил ему примерно 5% глобальной выручки.

У других ведущих акционерных обществ ФРГ, ушедших или уходящих из РФ (например, BASF, BMW, Daimler Truck, Mercedes-Benz, SAP, Siemens, Volkswagen) данный показатель, как правило, не превышал 2%. Конечно, у целого ряда немецких фирм российская доля в глобальной выручке существенно выше, как, например, у торгового концерна Metro (10%) или у производителя лекарств Stada (15%), но они не играют в высшей лиге бизнеса Германии.

Производство герметика "Момент Гермент" на заводе Henkel в городе Тосно Ленинградской области Фото: Photoagency Interpress/picture alliance

Короче, гиганту бытовой химии есть что терять в России, и это в значительной мере объясняет сильно затянувшееся - после столь решительного объявления об уходе - пребывание на российском рынке. Причем с недавних пор это пребывание несколько замаскировано. С 1 января 2023 года "российское подразделение Henkel начало вести свою деятельность как самостоятельная компания под новым коммерческим названием LAB Industries", говорится на корпоративном сайте ООО "Хенкель Рус".

Вслед за этой "сменой вывески" теперь последовала и "смена алфавита". 16 апреля российское агентство РИА "Новости" сообщило, что немецкая компания "начала русифицировать бренды из своего портфеля": кондиционер для белья Vernel стал "Вернель", порошок для стирки Persil теперь "Персил", а туалетные блоки Bref - "Бреф".

Сделка с "Фармстандартом" не состоялась в срок

Означает ли это, что уход из России (а также из Беларуси) вступил в решающую фазу? Ведь заявлял же Henkel 7 марта, что рассчитывает продать свой российский бизнес к концу 1-го квартала 2023 года. Но сделка к означенной дате так и не состоялась - или не была одобрена российскими властями, хотя в конце марта газета "Ведомости" со ссылкой на два источника писала, что разрешение правительственной комиссии получено. В той статье издание утверждало, что активы немецкого концерна приобретает консорциум российских инвесторов во главе с фармацевтической компанией "Фармстандарт", которая станет мажоритарным акционером.

Российский миллиардер Виктор Харитонин Фото: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance

"Фармстандарт" принадлежит российскому бизнесмену Виктору Харитонину, о котором немецкие СМИ очень много писали в этом году по совсем иной причине: он пытался купить относительно небольшой аэропорт Франкфурт-Хан (Frankfurt Hahn Airport, HHN). Можно только гадать, существовала ли какая-то взаимосвязь между двумя назревавшими сделками. Скажем, обращался ли российский олигарх к Henkel c просьбой пролоббировать его интересы в Германии, обещая взамен по сходной цене приобрести российские активы немецкого концерна. Как бы то ни было, к концу марта стало ясно, что Харитонин аэропорт не получил и что продажа заводов в 1-м квартале так и не состоялась.

В ответ на запрос DW пресс-служба Henkel сообщила вечером 18 апреля, что концерн "находится в настоящий момент в стадии продвинутых и эксклюзивных переговоров" о продаже своего бизнеса в России. "Однако пока окончательное соглашение не подписано. Поэтому мы не комментируем слухи о возможных покупателях или деталях сделки. Мы по-прежнему полны оптимизма, что сможем довести процесс к скорому завершению", - говорится в письменном ответе пресс-службы.

Она напоминает, что к концу 2022 года российский бизнес Henkel был отделен от глобальной деятельности концерна (создание LAB Industries): "Это позволит нам осуществить уход из России непосредственно после заключения соответствующего соглашения". Поскольку в ответе нет ни слова про необходимость получить еще и разрешение властей РФ, можно предположить, что оно уже выдано.

Фирма "Хенкель Рус" весь год платила налоги в РФ

Handelsblatt исходит из того, что Henkel сможет продать свой российский бизнес только с большими финансовыми потерями, и напоминает, что в прошлом году концерн уже списал российские активы на 200 миллионов евро. В финансовом отчете за 2022 года он оценил свою собственность в России в 526 млн евро, подчеркивает издание и указывает, что в штаб-квартире в Дюссельдорфе на подобную сумму теперь даже не надеются.

Впрочем, растянувшийся на целый год "уход из России" обеспечил концерну хотя бы сотни миллионов выручки. Составила ли она вновь около 1 млрд евро, концерн в своем финансовом отчете не стал уточнять, но прошлогодний неестественно высокий курс рубля наверняка поспособствовал притоку средств.

Штаб-квартира и головной завод Henkel с 1878 года находятся в Дюссельдорфе Фото: Jahr Henkel AG & Co. KGaA

Но теперь рубль сильно просел, а покупательная способность россиян, судя по ряду показателей, продолжает снижаться. Это, надо полагать, облегчит Henkel прощание с российским рынком. Тем более, что имиджевые потери от громогласно объявленного, но до сих пор так и не состоявшегося ухода из РФ, скорее всего, будут нарастать.

Так, можно исходить из того, что на предстоящем 24 апреля в Дюссельдорфе годовом собрании акционеров руководству Henkel придется выслушивать нелицеприятную критику миноритариев (недавно такое произошло на годовом собрании акционеров Metro).

Поэтому вполне вероятно, что на этом собрании (или даже в его преддверии) будет предоставлена дополнительная информация о том, когда и на каких условиях немецкий концерн намерен прекратить платить налоги в казну страны, которая к тому моменту будет уже ровно 14 месяцев вести широкомасштабную захватническую войну в Европе. На вопросы DW пресс-служба Henkel ко времени публикации этой статьи не ответила.

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