Почему Henkel и SAP все-таки уходят из РФ, а Continental возобновил работу

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Две крупные немецкие компании пытались сохранить бизнес в РФ в условиях войны и санкций, но теперь передумали. Это начало второй волны ухода западного бизнеса с российского рынка?
Немецкий производитель бытовой химии Henkel пополнил список иностранных компаний, решивших полностью прекратить бизнес в России. Список уже весьма длинный, тем не менее именно этот уход, о котором было объявлено 19 апреля, представляется знаковым событием.
И не только потому, что речь идет об очень крупном инвесторе в российскую промышленность: у концерна из Дюссельдорфа - 11 заводов в Московской, Ленинградской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской областях, в Ставропольском и Пермском краях. И не только потому, что его продукцию знают и до сих пор активно покупали широкие слои россиян: это моющие средства, косметика, предметы личной гигиены и клеи под такими брендами, как Persil, Somat, Schwarzkopf, Fa, Pritt, "Момент".
Знаковый характер сделанного заявления состоит в том, что Henkel был до сих пор одним из самых громких примеров крупных немецких и в целом западных компаний, продолживших работу в России после ее нападения на Украину 24 февраля. И за это концерн в Германии сильно критиковали. Правда, еще 4 марта его руководство заявило, что потрясено войной, призывает РФ незамедлительно вывести свои войска с украинской территории, прекращает в России инвестиции, спонсорскую деятельность и рекламу в государственных СМИ, а также выделяет 1 млн евро на помощь украинским беженцам.
В то же время концерн объявил тогда, что "пока намерен" снабжать российское население "товарами повседневного спроса", но продолжит "пристально наблюдать" за динамичным развитием ситуации и готов принимать дальнейшие решения. И вот спустя почти два месяца после начала агрессии руководство концерна пришло к выводу, что настало время дернуть стоп-кран и полностью завершить производственную деятельность в России. Почему именно сейчас?
Заявление концерна от 19 апреля не дает ответа на этот вопрос. Однако в нем содержится осуждение уже не только "российской агрессии против Украины", но теперь еще и "насилия над невинным гражданским населением". Это выглядит как прямой отсыл к зверствам в Буче. К тому же руководство концерна уже больше не выражает, как 4 марта, "надежду на дипломатическое решение". Случайность или нет, но решение об окончательном уходе Henkel из России совпало по времени с новым масштабным наступлением российских войск - с началом "битвы за Донбасс".
А ведь всего две недели назад на виртуальном годовом собрании акционеров, состоявшемся 4 апреля (о Буче уже говорил весь мир), председатель наблюдательного совета концерна Симоне Багел-Тра (Simone Bagel-Trah) еще защищала решение "пока продолжить бизнес с Россией с ограничениями", подчеркивая, что концерн придерживается всех международных санкций. Что с тех пор изменилось?
Возможный ответ содержится в опубликованном незадолго до собрания акционеров интервью Симоне Багел-Тра экономической газете Handelsblatt, в котором она подчеркивала: "Нынешнее продолжение нашего бизнеса в России - это из-за слабого рубля и трудностей в стране вовсе не вопрос прибыли". Иными словами: концерн либо терпит убытки, либо, преодолевая многочисленные трудности, в лучшем случае работает по нулям.
Поэтому можно предположить, что Henkel уходит из России (пока, правда, продолжая платить зарплаты 2500 своим сотрудникам) не только и даже не столько из-за дальнейшей эскалации войны и растущих имиджевых рисков у себя на родине, сколько из-за того, что в новых условиях на российском рынке стало просто невозможно нормально работать.
Если это и есть основная причина готовности фактически бросить на произвол судьбы все свои российские активы, то решение Henkel, действительно, является знаковым событием, поскольку оно знаменует собой возможное начало второй волны ухода западного бизнеса - ухода уже тех, кто сначала остался, но теперь больше не видит смысла и дальше тратить деньги и силы в России.
В пользу такой версии говорят обнародованные в тот же день, 19 апреля, решение окончательно уйти с российского рынка немецкой компании SAP и заявление международного автоконцерна Stellantis с брендами Peugeot, Citroen и Opel о том, что он вынужден приостановить производство на своем заводе в Калуге из-за санкций и трудностей с логистикой.
Обратимся к SAP - крупнейшему немецкому разработчику программного обеспечения. Широким слоям россиян эта компания с мировым именем мало известна, поскольку ее софт предназначен для управления бизнес-процессами и бухгалтерского учета, но в крупных российских корпорациях ее и ее продукцию знают очень хорошо. В России она работала свыше 30 лет и создала здесь "превосходную команду", подчеркивается в заявлении от 19 апреля.
В нем говорится: "Мы по-прежнему убеждены, что скоординированные межгосударственные санкции являются наилучшим средством остановить войну в Украине". Поэтому SAP не только придерживается всех объявленных санкций, но и, сверх того, прекратила продажу своей продукции в России и Беларуси и начала сворачивать свои облачные сервисы в РФ. И вот теперь, подчеркивается далее в заявлении, принято решение о следующем шаге - об упорядоченном прекращении всего бизнеса в России.
Одновременно компания со штаб-квартирой в Вальдорфе на юго-западе ФРГ увеличила до 3,7 млн евро помощь украинским беженцам, приехавшим в этот регион, и бесплатно предоставила свои компьютерные программы неправительственной организации, помогающей министерству здравоохранения Украины при закупке медицинской продукции, указывается далее в заявлении SAP.
Изложенной здесь версии начала второй волны ухода иностранного бизнеса из России противоречит, на первый взгляд, тот факт, что немецкий производитель автомобильных шин Continental возобновил их выпуск на своем заводе в Калуге, прерванный 8 марта.
Правда, концерн сообщил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что речь сейчас идет о "временном возобновлении", что конвейер будет запускаться лишь "при необходимости" и что объемы производства окажутся существенно ниже имеющихся мощностей.
При этом Continental не преследует "ни малейших намерений получения прибыли", заверила редакцию пресс-служба концерна. Там частичное возобновление производства объясняют заботой о своих руководящих и рядовых сотрудниках в России, которым "грозит жесткое уголовное преследование, если мы откажемся удовлетворять местный спрос".
Смотрите также: