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SAP

SAP - немецкая IT-компания, один из мировых лидеров в области разработки программного обеспечения для управления предприятий.

SAP SE- немецкая IT-фирма, один из мировых лидеров в разработке программного обеспечения для предприятий. Создана в 1972 году, в 2018-м признана самой дорогой компанией Германии. В конце 2019 года стала первым из предприятий, входящих в главный немецкий биржевой индекс DAX, которое возглавила женщина - американка Дженнифер Морган. Штаб-квартира SAP находится в городке Вальдорфе под Гейдельбергом. Представлена в 130 странах мира, на российском рынке работает с 1992 года.

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В Германии концерны призвали правительство усилить защиту климата 11.10.2021

Новый кабинет должен представить план достижения климатической нейтральности, заявили Bayer, SAP и другие компании. На разработку такого плана концерны отводят правительству сто дней.
Aktuell, 03.02.2021, Symbolbild eines Impfpass und einer Eintrittskarte vom Ticketvermittler CTS Eventim. Der Ticketanbieter moechte Personen die bereits gegen das Corona Virus geimpft sind frueher die Moeglichkeit geben Konzerte und Veranstaltungen zu besuchen.

SAP и Deutsche Telekom разработают для ЕС платформу прививочных сертификатов 15.04.2021

Разработкой интерфейса для соединения на европейском уровне национальных программ прививочных сертификатов займутся немецкие фирмы Deutsche Telekom и SAP. "Зеленые сертификаты" должны быть готовы по всему ЕС в июне.
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Женская доля: кто главный в немецком бизнесе 25.11.2020

Правящая коалиция ФРГ планирует сделать женскую квоту обязательной. По числу женщин среди топ-менеджеров Германия в европейском сравнении отстает. Что мешает немкам?

Corona-App: что немцы думают о приложении против COVID-19 (16.06.2020) 16.06.2020

В Германии запускают мобильное приложение для отслеживания цепочек заражения вирусом SARS-CoV-2. Это приложение, в отличие от ряда зарубежных аналогов, не определяет местоположение пользователей.
01.04.2020 *** A young woman wearing a protective mask looks at her smartphone while passing by a grafitti representing two big watching eyes in Berlin, Germany on April 1, 2020. Illustrative Editorial (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Германии приложение против коронавируса будет запущено 16 июня 14.06.2020

Приложение, которое разрабатывают Deutsche Telekom и SAP, должно отслеживать цепочки заражений коронавирусом.

28.03.2019, Brandenburg, Potsdam: Die Ruine der ehemaligen Gaststätte Minsk auf dem Gelände am Brauhausberg. Die Stiftung des Software-Milliardärs Hasso Plattner will in Potsdam ein Museum für DDR-Kunst einrichten. Das ehemalige Terrassenrestaurant «Minsk» aus DDR-Zeiten solle dafür saniert werden, sagte eine Sprecherin der Stadt. (zu dpa Plattner-Stiftung will Museum für DDR-Kunst in Potsdam einrichten) Foto: Ralf Hirschberger/dpa | Verwendung weltweit

Бывший ресторан "Минск" в Потсдаме станет музеем 10.06.2020

Во времена ГДР в ресторане "Минск" очень любили отдохнуть и поесть жители Потсдама. С осени 2021 года сюда будут приходить за пищей духовной - ради искусства.
Employee Philipp Hoffmann, of German biopharmaceutical company CureVac, demonstrates research workflow on a vaccine for the coronavirus (COVID-19) disease at a laboratory in Tuebingen, Germany, March 12, 2020. Picture taken on March 12, 2020. REUTERS/Andreas Gebert

Немецкий миллиардер не отдал Трампу вакцину от коронавируса 16.03.2020

Основатель софтверной компании SAP и владелец биотехнологической фирмы Curevac Дитмар Хопп пресек попытку Вашингтона заручиться эксклюзивными правами на средство против COVID-19.
KILDEER, IL - JUNE 27: Jennifer Morgan, President of the Americas at SAP, speaks on stage during the KPMG Women's Leadership Summit prior to the start of the KPMG Women's PGA Championship at Kemper Lakes Golf Club on June 27, 2018 in Kildeer, Illinois. (Photo by Scott Halleran/Getty Images for KPMG)

SAP передали в женские руки. Это премьера в большом бизнесе ФРГ 11.10.2019

Впервые компанию из главного немецкого биржевого индекса DAX возглавила женщина. Причем в области IT-технологий, где обычно доминируют мужчины. Какую роль сыграла женская квота?
ARCHIV - 17.05.2018, Baden-Württemberg, Mannheim: Bill McDermott, Vorstandssprecher des Softwarekonzerns SAP, steht bei der Hauptversammlung von SAP hinter einem Konzernlogo. (Zu dpa Chefgehälter bei deutschen Top-Konzernen europaweit auf Platz drei) Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Всего два немецких концерна попали в топ-100 самых дорогих компаний мира 28.12.2018

В списке ста самых дорогих компаний мира оказались только две немецких - SAP и Siemens. В первой десятке доминируют концерны из США.
17.05.2018, Baden-Württemberg, Mannheim: Hasso Plattner (l), Aufsichtsratsvorsitzender des Softwarekonzerns SAP, und Bill McDermott, Vorstandssprecher des Softwarekonzerns SAP, stehen bei der Hauptversammlung des Softwarekonzerns SAP hinter einem Konzernlogo. Foto: Uwe Anspach/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкий производитель софта SAP купит Qualtrics за 8 млрд долларов 12.11.2018

Немецкий концерн выразил намерение приобрести все выпущенные Qualtrics акции. Ожидается, что сделка будет завершена в первое полугодие 2019 года.

Геймификация производства, Или как компьютерные игры помогают на работе (20.06.2018) 20.06.2018

Компьютерные игры на рабочем месте? Да! И побольше! Новая стратегия ведущих мировых брендов. Геймификация должна мотивировать сотрудников и помогать повышать квалификацию. Но как это работает?
24.06.2016 Traders prepare before the opening of the German stock exchange in front of the empty DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, June 24, 2016 after Britain voted to leave the European Union in the EU BREXIT referendum. REUTERS/Staff/Remote Copyright: Reuters

Разработчик софта SAP признан самой дорогой немецкой компанией 01.04.2018

Самым дорогим в Европе признан концерн Shell, биржевая стоимость которого оценена в 213 млрд евро. Лидерами мирового рейтинга стали информационные и компьютерные компании.
ARCHIV - Das Logo des Software-Unternehmens SAP ist am 22.05.2012 in Walldorf (Baden-Württemberg) an einer Einfahrt zur Konzernzentrale zu sehen. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu dpa SAP legt-Quartalsbericht mit Aufschlüssen zur Kostenlage vor vom 20.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/U. Anspach

РБК: Московский филиал немецкого SAP нанял генерала ФСБ 13.02.2018

По данным российского издания, с 2017 года советником гендиректора "SAP СНГ" является Владимир Скорик, до 2009 года возглавлявший Центр информационной безопасности ФСБ.
21.11.2016 Der Bau des neuen Museum Palais Barberini spiegelt sich am 21.11.2016 in der Havel in Potsdam (Brandenburg). Zwei Monate vor der offiziellen Eröffnung des neuen Potsdamer Kunstmuseums können Besucher bei Tagen der offenen Tür das Haus in Augenschein nehmen. Vom 28. November bis 4. Dezember 2016 ist das Gebäude zu besichtigen - bevor die Kunst einzieht, teilte das Museum mit. Das Museum öffnet offiziell am 23. Januar mit den beiden Schauen: Impressionismus - Kunst der Landschaft und Klassiker der Moderne. Liebermann, Munch, Nolde, Kandinsky. Gezeigt werden 170 Werke. +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Миллиардер подарил Германии новый музей 26.01.2017

Один из самых богатых людей Германии реконструировал в Потсдаме на свои деньги дворец и открыл в нем музей для собственной художественной коллекции.
Archiv Woman holding parts of engine , Frau, die Teile des Motors haelt | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. dpa 55463767 (c) picture-alliance/dpa/Handout/Tetra-Images

Чай, пляж, гараж: что важно для инноваций 08.08.2016

США, Германия и Россия конкурируют за инновации и умные головы. Топ-менеджер и ведущий ученый сравнивает три страны. Что они могут предложить молодому специалисту?
ARCHIV - Die Volkswagen-Arena, Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, das Volkswagen-Werk mit der Autostadt in Wolfsburg (Niedersachsen), aufgenommen am 05.10.2015. (zu dpa-Meldung: «VW-Krise erreicht VfL: Neubau für Nachwuchs-Projekt gestoppt» vom 13.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++(c) picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Фотогалерея: Самые известные моногорода Германии 21.05.2016

Один город - один завод. Ситуация, знакомая не только России и Украине, но и ФРГ. Представляем 10 немецких моногородов, названия и/или продукцию которых знают во всем мире.
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