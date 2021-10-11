SAP - немецкая IT-компания, один из мировых лидеров в области разработки программного обеспечения для управления предприятий.

SAP SE- немецкая IT-фирма, один из мировых лидеров в разработке программного обеспечения для предприятий. Создана в 1972 году, в 2018-м признана самой дорогой компанией Германии. В конце 2019 года стала первым из предприятий, входящих в главный немецкий биржевой индекс DAX, которое возглавила женщина - американка Дженнифер Морган. Штаб-квартира SAP находится в городке Вальдорфе под Гейдельбергом. Представлена в 130 странах мира, на российском рынке работает с 1992 года.