 SAP и Deutsche Telekom разработают для ЕС платформу прививочных сертификатов | Новости из Германии о Европе | DW | 15.04.2021

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Европа

SAP и Deutsche Telekom разработают для ЕС платформу прививочных сертификатов

Разработкой интерфейса для соединения на европейском уровне национальных программ прививочных сертификатов займутся немецкие фирмы Deutsche Telekom и SAP. "Зеленые сертификаты" должны быть готовы по всему ЕС в июне.

Действующий до сих пор в Германии паспорт вакцинаций

Действующий до сих пор в Германии паспорт вакцинаций

Немецкие компании Deutsche Telekom и SAP будут разрабатывать техническую инфраструктуру для общеевропейских прививочных сертификатов, призванных упростить передвижение граждан между странами в условиях пандемии коронавируса. Предварительный договор с производителем ПО SAP и "дочкой" телекоммуникационного концерна Deutsche Telekom T-Systems уже подписан, указал в четверг, 15 апреля, представитель Еврокомиссии агентству dpa, подтвердив сообщение еженедельника Wirtschaftswoche.

По его словам, оба предприятия в настоящий момент работают над технической спецификацией. Окончательный контракт о разработке интерфейса для обмена данными национальных приложений должен быть подписан в ближайшее время. На национальном уровне будет использоваться программное обеспечение, созданное самими отдельными странами ЕС. В Германии этим будут заниматься американский концерн IBM, разработчик ПО Ubirch, IT-объединение Govdigital и провайдер ИТ-услуг Bechtle.

Ожидается, что "зеленые сертификаты" будут готовы для использования по всему Евросоюзу к концу июня. Этот документ должен содержать информацию о прививках, результатах тестов и перенесенном заболевании и признаваться всеми членами ЕС. Однако то, какие преимущества будет предоставлять такой сертификат, каждая страна будет решать в отдельности.

Детали "зеленого сертификата" еще должны быть согласованы государствами ЕС и Европарламентом.

SAP и Deutsche Telekom уже занимались разработкой общеевропейской платформы, соединившей между собой 17 национальных приложений для отслеживания цепочек заражения вирусом SARS-CoV-2.

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