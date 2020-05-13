 Как будут работать цифровые COVID-сертификаты ЕС | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 17.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Как будут работать цифровые COVID-сертификаты ЕС

Еврокомиссия предложила "цифровые зеленые сертификаты" вакцинации и иммунитета от коронавируса. DW объясняет, как будут работать эти сертификаты и будут ли их давать привившимся российскими вакцинами.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время презентации проекта цифрового сертификата ЕС, 17 марта 2021 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время презентации проекта цифрового сертификата ЕС

В Евросоюзе начали работать над "спасением" второго сезона летних отпусков во время пандемии коронавируса. Для упрощения поездок Еврокомиссия предложила ввести "цифровой зеленый сертификат". Еврокомиссары утвердили проект соответствующего регламента на своем заседании 17 марта. Теперь его будут рассматривать Совет ЕС и Европарламент. Если они дадут согласие, то сертификаты смогут заработать с середины июня - именно к этому времени планируют завершить всю техническую подготовку. DW поясняет, что это за сертификаты и как они будут работать.

Сертификаты вакцинации, антител и негативных тестов на коронавирус

"Цифровой зеленый сертификат" может содержать сразу три разных документа:

- сертификат вакцинации от коронавируса;

- подтверждение того, что человек переболел COVID-19 и выздоровел;

- сделанные негативные тесты на SARS-CoV-2.

В Еврокомиссии поясняют, что объединили три вида сертификатов, чтобы не допустить дискриминации людей, пока не получивших возможности вакцинироваться. Кроме того, есть люди, которые не смогут привиться по медицинским соображениям или же просто не захотят этого делать. В Брюсселе подчеркнули, что вакцинация как была, так и останется в ЕС добровольной.

Прививка - один из способов получить будущий ковидный сертификат ЕС

Прививка - один из способов получить будущий ковидный сертификат ЕС

Выдавать сертификаты будут национальные органы системы здравоохранения, больницы либо тестовые центры. Сертификаты будут бесплатными.

Будет ли распространяться сертификат на российские вакцины?

По всему ЕС будут действовать только сертификаты о прививке вакцинами, зарегистрированными Еврокомиссией. Таких сейчас четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Но в некоторых странах, например Венгрии, уже начали применять и другие вакцины: российскую Sputnik V или китайскую Sinopharm. Те, кто привьется ими, также смогут получить "зеленый сертификат", наравне с другими. Впрочем, признавать его или нет, будет решать каждое государство ЕС самостоятельно.

Как будет выглядеть "цифровой зеленый сертификат"?

Сертификат можно будет загрузить на смартфон. Для тех же, у кого нет современных мобильных устройств или кто не хочет цифровой вариант, сможет получить документ в бумажной форме.

В Еврокомиссии обещают, что в целях безопасности данных сертификаты будут содержать минимум информации. На каждом документе будет имя и дата рождения, а также данные об учреждении, выдавшем его. Сертификат вакцинации будет предоставлять данные о том, каким препаратом человека привили и когда. Сертификат о выздоровлении будет говорить о том, когда человек переболел ковидом. Сертификат об отсутствии инфекции будет содержать дату и тип теста: ПЦР или экспресс-тест на антиген. Тесты для самостоятельного пользования не будут приниматься во внимание.

Израильский вариант сертификата - зеленый паспорт вакцинации

Израильский вариант сертификата - "зеленый паспорт" вакцинации

Как будут проверять "зеленые сертификаты"?

Главным элементом сертификата будет QR-код, с помощью которого можно будет проверить подлинность сертификата. В Еврокомиссии заверяют, что этот код будет использоваться исключительно для проверки цифровой подписи больницы или другого органа, выдавшего сертификат.

Эти цифровые подписи будут собраны в базах данных каждого государства ЕС. Для того, чтобы сертификаты действовали на территории всего объединения, Еврокомиссия создаст систему, которая свяжет эти базы данных. Через эту систему обещают передавать только данные, необходимые для проверки цифровой подписи учреждения, выдавшего сертификат.

Сколько времени будет действовать сертификат?

В проекте регламента срок действия сертификата вакцинации не указывают. Причина в том, что пока неизвестно, сколько действует защита, предоставляемая вакцинами. При этом определены сроки действия сертификата выздоровления. Получить его можно будет, начиная с 11-го дня после первого положительного теста на ковид. И действовать он будет не больше, чем 180 дней, потому что уровень антител со временем снижается.

Любой человек сможет в любое время попросить выдать ему новый сертификат, если он вакцинируется, выздоровеет от COVID-19 или сдаст новый тест.

Для чего будут использовать "зеленые сертификаты"?

Цель сертификатов - способствовать свободным и безопасным путешествиям в ЕС во время пандемии. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что это сертификаты не будут необходимым условием для поездок. "Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение в ЕС, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет… "Цифровой зеленый сертификат" упростит реализацию этого права, в частности, благодаря сертификатам о тестировании и выздоровлении", - отмечают в Еврокомиссии.

Экспресс-тест на коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус

Как именно будут использоваться сертификаты, будет решать каждое государство ЕС. Но проект регламента предусматривает, что когда какая-либо страна отменит для людей с иммунитетом от коронавируса то или иное карантинное ограничение, то это послабление будет действовать для всех владельцев "зеленого сертификата", а не только для ее граждан.

Будут ли в ЕС признавать сертификаты, выданные Россией?

Предусмотрено, что получить сертификаты смогут граждане ЕС и члены их семей. Еврокомиссия представила и проект второго регламента, расширяющего их действие на граждан третьих стран, являющихся резидентами Евросоюза. Норвегия, Исландия и Лихтенштейн также будут выдавать "зеленые сертификаты". Присоединиться сможет и Швейцария.

Получить сертификаты смогут и граждане России, Беларуси или других третьих стран. Во время поездки в ЕС они смогут обратиться к местным органам и попросить выдать им "цифровой зеленый сертификат". Для этого надо будет предоставить подтверждение вакцинации. Решать, признавать ли это подтверждение надежным, будет государство ЕС, где гражданин третьей страны подаст запрос.

В будущем предусмотрена возможность признания и сертификатов, выданных в третьих странах, например России. Для этого Москве понадобится создать совместимую с европейской систему выдачи сертификатов. Еврокомиссия ее проверит и, если признает ее приемлемой, то выдаваемые Россией сертификаты будут признаваться так же, как и "цифровые зеленые сертификаты" ЕС.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:03

Ездить по ЕC будет можно только с сертификатом о прививке? (02.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем в Израиле выдают "зеленые паспорта" вакцинации (02.03.2021)  

"Шпионский инструмент" или спасение от COVID-19? (25.02.2021)  

Также по теме

Europa Corona-Pandemie Tourismus | Mallorca

В Евросоюзе представили план спасения летних отпусков во время пандемии 13.05.2020

Еврокомиссия подготовила меры и критерии для безопасного проведения летнего отпускного сезона в период пандемии COVID-19. Предложено открыть внутренние границы ЕС, о внешних речь пока не идет.

Niederlande Sprengstoff in der Corona-Teststraße GGD in Bovenkarspel

Коронавирус: в Нидерландах произошел взрыв у центра тестирования 03.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более чем 115 млн человек, более 2,5 млн скончались. Выздоровели свыше 91 млн пациентов. DW следит за событиями 3 марта.

Lothar Wieler RKI Chef

Коронавирус: главный вирусолог Германии предупредил об угрозе третьей волны эпидемии 26.02.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 113 млн человек во всем мире, свыше 2,5 млн скончались. Выздоровели более 89 млн пациентов. DW следит за событиями 26 февраля.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Новая Конституция Беларуси: что в ней напишут по заказу Лукашенко  

МВД Германии - о преступниках с белорусскими паспортами  

Расплата за протесты: что происходит в Беларуси с уволенными рабочими  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно