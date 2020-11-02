Женская доля: кто главный в немецком бизнесе

Восточная Европа лидирует, Германия - почти в хвосте. Так можно охарактеризовать ситуацию с женщинами среди топ-менеджеров крупных компаний. Что мешает немкам?
В крупных немецких компаниях среди членов наблюдательных советов женщины-менеджеры - все еще редкое явление. Но на ступень ниже в управленческой иерархии ситуация лучше, а значит недостатка в потенциальных претендентках на самые высокие позиции нет. К такому выводу пришла консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG), проанализировав ситуацию в 100 крупнейших немецких компаниях со статусом публичных, то есть акции которых обращаются на фондовом рынке.
Среди руководителей среднего звена каждый пятый начальник - женщина, а на нижней ступени в пирамиде управления даже чуть больше - 23 процента. Это в два раза больше, чем в высшем руководстве: на самой верхней ступеньке лишь каждый десятый менеджер - женщина. На жаргоне бизнес-консультантов средний и нижний уровни менеджемнта называют "трубопроводом талантов" (aнгл. Pipeline). "В этом "трубопроводе" достаточно женщин, которые могли бы занять топ-позиции", - отмечает Николь Фогт (Nicole Voigt), директор-распорядитель BCG.
В Германии еще несколько лет назад поставили цель сделать топ-менеджмент более "женственным". Но пока, по данным бизнес-аналитиков, сдвиги происходят очень медленно. За последние три года среди высших руководителей концернов женщин стало лишь на три процентных пункта больше. При такой скорости число мужчин и женщин среди топ-менеджеров станет равным лишь к 2050 году, отмечается в исследовании BCG.
Аналитики также составили своего рода рейтинг европейских стран по количеству женщин на высших руководящих должностях в 50 самых крупных компаниях. Явный лидер среди 27 государств Евросоюза - Восточная Европа. В Румынии и Эстонии бизнес-леди составляют 32 процента сотрудников высшего звена. В Литве и Болгарии - 30 процентов, В Латвии - 29 процентов. А вот Германия - почти в хвосте: она разделяет с Хорватией 24-е место. Перед ними - Чехия, после - Австрия и Люксембург.
В некоторых немецких компаниях в топ-менеджменте даже наблюдается сокращение. Если взять 30 ведущих компаний из биржевого индекса DAX, то по сравнению с прошлым годом на самом верху пирамиды управления стало на шесть женщин меньше. Другое исследование, проведенное в начале октября немецко-шведским фондом AllBright, показало, что с наступлением пандемии доля женщин на топ-позициях фирм в Германии снизилась. Яркий пример - компания SAP, производитель программного обеспечения для управления предприятиями. В 2019 году ее впервые возглавила американка Дженнифер Морган вместе с немцем Кристианом Кляйном (Christian Klein).
Морган вошла в историю как первая женщина во главе концерна из индекса DAX. Но спустя полгода ее договор был расторгнут. С ссылкой на пандемию было решено, что ответственность за действия руководства концерна должна быть "сильной и однозначной", и эту ответственность сосредоточили в персоне Кляйна.
При этом силу руководящих команд эксперты видят как раз в многообразии их состава. "Компании, среди корпоративных ценностей которых - многообразие, более успешны и инновативны", - отмечает Николь Фогт из BCG. По ее данным, операционная прибыль таких фирм выше на девять процентных пунктов.
Зависит ли экономический успех напрямую от числа женщин среди управляющих бизнесом? "Эмпирических доказательств этому пока нет - ни в ту, ни в другую сторону. Зачастую преждевременные выводы делают на оcнове статистической взаимосвязи", - говорит Катарина Вролих (Katarina Wrohlich) в интервью газете FAZ. В Немецком институте экономических исследований она руководит направлением "Гендерная экономика". В случае данных о ситуации в топ-менеджменте в различных европейских странах также широкое пространство для интерпретации. Румыния и Болгария по числу женщин входят в топ-5, но экономику этих стран нельзя назвать преуспевающей. И наоборот: у Люксембурга - одного из самых богатых государств мира - в рейтинге BCG, составленном на основе данных Европейского института гендерного равноправия (EIGE), самый негативный результат.
И все же показатели по Германии не позволяют обольщаться. Ситуация с женщинами-руководителями в немецких компаниях хуже, чем у фирм в Скандинавии, Нидерландах или во Франции. Например, в мюнхенской Sixt, оказывающей услуги проката автомобиля, топ-управленцы - только мужчины, и официальной цели сделать состав наблюдательного совета смешанным пока нет. При этом немало женщин, у которых есть амбиции и руководительские способности, признает в интервью DW один из менеджеров семейного предприятия Александер Сикст (Alexander Sixt): "Однако общие условия для женщин зачастую непривлекательны, а иногда и вовсе не позволяют совмещать семью и карьеру". Авторы исследования Boston Consulting Group призывают политиков способствовать улучшению условий для женщин. Среди конкретных предложений - прозрачность информации о доле женщин в руководстве на различных уровнях менеджмента, налоговые послабления при модели занятости "джоб-шеринг", право на хоумофис и законодательно закрепленная женская квота.
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