 Как девушка из Донецка стала бизнес-леди в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 26.08.2020

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Учеба и карьера

Как девушка из Донецка стала бизнес-леди в Германии

Бизнес-тренер, преподаватель вуза, основатель модного бренда и маркетингового агентства, а теперь - и хозяйка первого в Германии безалкогольного бара. И все это - о Славене Корсун.

Бизнес-леди из Донецка Славена Корсун

Бизнес-леди из Донецка Славена Корсун

Трезвая публика в питейном заведении? Да-да, такое возможно. Несколько месяцев назад в берлинском районе Фридрихсхайн открылся первый в Германии безалкогольный бар-ресторан. Zeroliq - такое название получило это питейное заведение. Оно составлено из двух слов: "Zero" ("ноль") и "Liq" (сокращенное от "Liquor" - “спиртное"). Иными словами, "ноль алкоголя". Столик лучше заказать заранее: несмотря на отсутствие алкогольных напитков, популярность ресторанчика зашкаливает, и свободных мест практически не бывает - тем более из-за пандемии коронавируса столики приходится устанавливать на удалении друг от друга. Встречает гостей сама хозяйка - совладелица бара Славена Корсун (Slavena Korsun). Двенадцать лет назад она приехала на учебу в Германию из Донецка, блестяще окончила вуз, а теперь делает большие успехи в разных сферах бизнеса. О том, как ей это удается, бизнес-леди поделилась в беседе с DW. 

Без алкоголя - принцип не только в бизнесе 

В этом элегантном атмосферном баре-ресторане с уютной террасой можно послушать стильную музыку, вкусно поесть и выпить. В меню - 20 сортов красных и белых вин, 37 сортов пива, всевозможные коктейли, шампанское и даже джин. Вот только все напитки - безалкогольные. Совладелица заведения 32-летняя Славена Корсун с давних пор мечтала открыть такой бар

В баре Zeroliq

В баре Zeroliq

"Я сама практически не употребляю алкогольных напитков. На то есть свои причины: я много работаю и активно занимаюсь спортом. И вставать рано утром с тяжелой головой после выпитого накануне вечером - не для меня. Ведь тогда ни об утренней пробежке, ни об эффективной работе не может быть и речи. Такая же установка и у моих друзей. Они тоже занимаются бизнесом и много времени посвящают спорту", - говорит молодая предпринимательница.

Дизайн-мышление для успешной работы

Славена Корсун родилась и выросла в украинском Донецке. В Донецком национальном университете девушка изучала немецкий, английский и французский языки - готовилась стать переводчиком. Но после его окончания представилась возможность учиться в Германии - в Европейском университете Виадрина во Франкфурте-на-Одере. 

"Я всегда хотела получить опыт общения с представителями различных культур и работы в команде, а потом научно обобщить полученные знания. И учеба на факультете межкультурной коммуникации в Европейском университете Виадрина способствовала этому в полной мере - тем более что его учебная программа включает много практических занятий", - рассказывает Славена. 

Без отрыва от учебы во Франкфурте-на-Одере предприимчивая девушка окончила Институт имени Хасса Платнера - школу дизайн-мышления при Потсдамском университете. По ее словам, обучение в этом учебном заведении помогает студентам развивать креативное мышление. Этот важный в условиях быстро меняющегося рынка навык способствует разработке инновативных решений для успешной работы многопрофильных команд. Плюс к этому - Славена защитила позже в Европейском университете Виадрина кандидатскую диссертацию на тему "Инновационные бизнес-модели и менеджмент в розничной торговле".

Предприимчивая студентка 

Еще будучи студенткой, Славена основала свою первую фирму, а потом - еще несколько стартапов в сфере моды, инноваций и образования, в том числе, создала свой собственный модный лейбл, открыла мультибрендовый магазин в центре Берлина, интернет-магазин, маркетинговое агентство, виртуальную арт-галерею. К слову, всем, кто собирается заниматься предпринимательской деятельностью, молодая бизнес-леди советует открывать свой стартап еще во время учебы в вузе - тем более что в Германии начинающие предприниматели получают от государства финансовую поддержку. 

Здание Европейского университета Виадрина

Здание Европейского университета Виадрина

Помимо прочего, Славена занимается ивент-менеджментом, преподает в вузах, а также по всей Европе проводит бизнес-тренинги, консультации и семинары, помогая компаниям в поиске оптимальных решений в сфере управления, маркетинга и сбыта. В списке фирм и организаций, которые пользовались ее услугами, - Европейская комиссия, автопромышленный концерн Daimler, Гёте-Институт, производитель программного обеспечения SAP, Европейский университет Виадрина. 

Но как ей удается столь интенсивная и разноплановая деятельность? Сама Славена отвечает на этот вопрос так: "Самодисциплина и только самодисциплина. Я не верю в мультитаскинг. Впрочем, его и не существует. Если на данный момент я занимаюсь каким-то проектом, я фокусируюсь только на нем и погружаюсь в него с головой. И потом, только на первый взгляд кажется, что я тружусь в разных сферах. На самом деле все проекты, которыми я занимаюсь, так или иначе связаны друг с другом: я занимаюсь бизнесом, даю консультации по развитию бизнеса, я преподаю основы современного бизнеса в вузах". 

Не забывая о перезагрузке 

Однако бизнесом жизнь Славены не ограничивается. При всей своей занятости она знает: нужно давать себе передышку. Прогулки, пробежки, езда на велосипеде, яхтинг - тоже составляющие ее будней. А еще она обожает встречи со старыми друзьями и общение с новыми людьми. И в этом смысле бар во Фридрихсхайне, куда бизнес-леди приходит по вечерам, стал для нее настоящей отдушиной. Между тем, трудно представить, что при таком жизненном ритме девушка может позволить себе бросить все и укатить куда-нибудь в отпуск. 

"Ну, почему же? - смеется Славена. - Я обожаю путешествия и время от времени устраиваю себе каникулы. А для того, чтобы это было возможно, не взваливаю на себя непосильную ношу, а всегда подбираю отличную команду сотрудников, на которых можно положиться. Мои ребята меня еще не подводили и даже в мое отсутствие прекрасно справлялись со своими обязанностями. Вообще слаженная дружная команда, в которой нет места конфликтам и интригам и где все искренне болеют за дело, - залог успеха в любом бизнесе". 

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    Автор: Наталия Королева


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