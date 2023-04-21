Лондон: "Бессмертный полк" отменят не из-за безопасности

На 423-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 23 апреля (время московское).

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Российские власти отменили проведение акции "Бессмертный полк" в традиционном формате шествий по улицам городов страны 9 мая из-за опасений, что их участники захотят акцентировать внимание на масштабе потерь РФ в войне против Украины. Такое предположение высказывает Минобороны Великобритании в утренней сводке.

"Это происходит после того как владелец (основатель. - Ред.) "Группы Вагнера" Евгений Пригожин публично задался вопросом о том, действительно в Украине есть "нацисты", что идет вразрез с оправданием войны Россией", - напоминают в британской разведке.

Сами российские власти заявляют, что отказываются от шествий в рамках акции "Бессмертный полк" по соображениям безопасности.

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Российские ВВС ночью атаковали приграничные районы Черниговской области. Как сообщается в сводке оперативного командования "Север" , на подвергшуюся атаке территорию была сброшена "управляемая авиабомба". О потерях среди населения и повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

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Россияне не пропустили на территорию РФ автомобили со своими ранеными, которые пытались въехать из оккупированной Луганщины, сообщается в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. Указывается, что при этом часть российских военнослужащих не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи. Позже более 50 тяжелораненых доставили в госпиталь, развернутый в Троицкой центральной районной больнице в Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ.

ISW: Российские войска использовали новую партию беспилотников из Ирана

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Во время последних ударов по Украине российские войска использовали новую партию иранских дронов типа Shahed-136/131, сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW) . Эксперты указывают, что накануне россияне впервые за 25 дней вновь атаковали Киев, запустив в общей сложности 20 апреля 26 БПЛА, 21 апреля - 12 дронов. Украинские военные сбили 21 и 8 беспилотников, соответственно.

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Испания намерена в ближайшие дни поставить Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard. "После этого будет вторая партия с еще четырьмя танками", - цитируют издания Funke Mediengruppe заявление главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса. Речь идет о танках более старого типа Leopard 2A4. "Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом нуждается. Это включает в себя гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оборонительного оружия", - сказал Альбарес.

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Призывы владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к Кремлю закончить боевые действия и сосредоточиться на закреплении российских сил на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что он нашел в министерстве обороны РФ союзников, поддерживающих временное замораживание войны в Украине, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW) . Они обращают внимание на то, что после многомесячной конфронтации с российским военным руководством Пригожин в начале апреля публично возобновил сотрудничество с Минобороны и, судя по всему, вернул себе часть привилегий, предоставленных ему Кремлем. Аналитики ISW также полагают, что Пригожин, вероятно, хочет вернуть себе возможность наращивать силы и расширить политические перспективы в преддверии парламентских и президентских выборов в РФ.

Россияне обстреляли Сумскую область

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В течение 21 апреля российские войска обстреляли четыре приграничные общины Сумской области, нанеся в общей сложности 114 ударов из минометов, артиллерии и гранатометов. Как сообщила в соцсети Facebook областная военная администрация, в селе Кондратовка Хотинской общины в результате артиллерийского обстрела ранен один мирный житель, повреждено помещение местной школы. Кроме того, обстрелам подверглись Шалыгинская, Белопольская и Новослободская общины.

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Поисковые группы Вооруженных сил Украины с начала полномасштабного вторжения России в их страну обнаружили почти 500 тел украинских военнослужащих, пропавших без вести. Об этом сообщил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ полковник Владимир Лямзин. Помимо этого, по словам Лямзина, украинские поисковики "собрали и доставили в определенные места хранения" чуть более 500 тел оккупантов. В настоящее время пропавшими без вести считаются примерно 7000 военнослужащих ВСУ.

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Португалия передаст Украине пять бронированных спасательных и медицинских машин. Об этом заявила министр национальной обороны страны Елена Каррейрас по окончании заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Ведомство Каррейрас уточнило, что Киев получит 3 машины M113 и две M577.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждает, что в конце марта, посещая Запорожскую атомную электростанцию, заметил там "явные признаки военных приготовлений". "После этого наши эксперты, которые находятся на объекте, часто сообщали, что слышали взрывы, а иногда - что были сильные обстрелы возле АЭС. Я глубоко обеспокоен ситуацией на этой станции", - цитирует слова Гросси пресс-служба МАГАТЭ. О каких именно военных приготовлениях идет речь, гендиректор агентства не уточнил.

По словам Рафаэля Гросси, в последнюю неделю эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали стрельбу почти ежедневно, а однажды им пришлось укрыться в бомбоубежище "из-за потенциальной опасности, вызванной продолжающейся военной активностью в регионе".

Оккупанты в Энергодаре усилили проверки местных жителей на блокпостах

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В оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне усилили проверки местных жителей на блокпостах. "Проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею. Также проверяют наличие российского паспорта", - сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС). По его данным, российские военные также выборочно обыскивают квартиры энергодарцев в поисках "диверсантов". "Проверяют гаджеты и даже ищут "экстремистскую литературу". Все это происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", который россияне ожидают на этом участке фронта", - говорится в сообщении ЦНС.

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Украинский танк Т-72 в районе Лимана, апрель 2022 года Фото: Yashuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Чехия предложила расширить программу модернизации танков Т-72, поставляемых Украине в рамках совместного проекта с Нидерландами и США. Согласно планам союзников, Киеву должны передать более 90 танков Т-72, которые перед этим пройдут модернизацию в Чехии.

Украина получила уже 37 из этих танков, каждый месяц их становится все больше, и Чехия готова "увеличить темпы производства еще на десятки", если остальные страны заинтересованы в финансировании этого проекта, указал на заседании Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии (AMOS) Алеш Витечка.

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Владимир Зеленский подписал закон "о деколонизации топонимии", который запрещает предоставлять географическим объектам в Украине названия, "символизирующие, возвеличивающие Россию или ее памятные места, даты, события, деятелей, которые осуществляли агрессию против Украины (или другой страны), а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях". Закон должен обеспечить ослабление влияния России на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию. Информация о его подписании президентом Украины обнародована на сайте Верховной рады.

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Украина обратилась к скандинавским государствам с просьбой обеспечить ей гарантии безопасности до момента вступления в НАТО. "Четкий алгоритм движения Украины к членству в альянсе" должен быть представлен на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

"Надеюсь, что страны Северной Европы поддержат обеспечение безопасности Украины до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы подписать соответствующий документ", - написал Ермак в своем Telegram-канале по итогам совещания с внешнеполитическими советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и главы государства Финляндии.

Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger

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Латвия передаст Украине последнюю партию имеющихся у нее переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, заявила на заседании Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" латвийский министр обороны Инара Мурниеце. Количество передаваемых ПЗРК и сроки их поставок не уточняются.

Кроме того, Латвия расширит программы обучения украинских военнослужащих, написала Мурниеце в микроблоге Twitter . По ее словам, в 2023 году число обученных в Латвии военных из Украины увеличится втрое по сравнению с показателем 2022 года.

Хроника событий 21 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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