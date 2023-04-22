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Фото: Ashley Chan/Imago
КонфликтыУкраина

ISW: ВСУ, вероятно, зашли на левый берег Днепра

Лиза Ламбрехт
29 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 апреля.

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На 424-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями воскресенья, 24 апреля (время московское).

Институт изучения войны ISW: ВСУ, вероятно, зашли на левый берег Днепра

++07.30++

Вооруженным силам Украины, вероятно, удалось зайти на левый (восточный) берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщается в традиционном отчетеамериканского Института изучения войны (ISW), эксперты которого проанализировали геолокационные кадры, которые предоставили российские "военкоры" и блогеры в субботу, 22 апреля. Согласно снимкам, ВСУ заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (примерно 7 км к юго-западу от Херсона) и смогли продвинуться к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи - 10 км южнее. Кроме того, как утверждает еще один российский "военкор", ВСУ взяли под контроль некоторые острова к юго-западу от Херсона.

Ходорковский призывает Запад не снижать уровень поддержки Украины

++06.40++

Михаил Ходорковский обвинил Запад в затягивании войны из-за нерешительности в военной поддержке Украины. "Если Запад хочет, чтобы Украина не проиграла войну и осталась на нынешних позициях, то поставки оружия должны продолжаться на том же уровне", - заметил миллиардер в интервью газетам медиагруппы Funke. Он добавил, что в таком случае Европе придется считаться с затяжной войной в течение следующих пяти лет. 

"Но если Европа хочет, чтобы Украина победила, то ключом к этому могут стать военно-воздушные силы", - считает Ходорковский. По его оценкам, 300 западных истребителей станут решающим вкладом в победу Украины в этой войне. При этом, считает оппозиционер, в Украине найдется достаточное количество профессиональных пилотов и добровольцев.

++05.30++

Бразилия не собирается кому-либо угождать своим мнением по конфликту в Украине, ее цель - побудить Москву и Киев начать переговоры, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции во время визита в Португалию. Он заверил, что он не приравнивает Россию с Украиной в этом конфликте, поскольку в курсе, что значит территориальная целостность. Он отметил, что "мы все думаем, что Россия ошиблась", но теперь бои следует остановить и должна быть сторона, готовая к переговорам, Бразилия готова к этой роли.

++04.20++

Посольство РФ в Канаде рекомендовало соотечественникам воздержаться от поездок в эту страну из-за участившихся случаев "дискриминации" россиян. В заявлении на сайте диппредставительства утверждается, что необходимость такой рекомендации вызвана "многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие".

++03.15++

Кипр принял жесткие меры в отношении лиц и компаний, которые, по сведениям США и Великобритании, помогали российским олигархам обходить санкции, введенные против РФ из-за войны в Украине, заявил комиссар по финансам КипраПавлос Иоанну телеканалу CyBC. По его словам, активы подпавших под ограничительные меры лиц и организаций заморожены.

Речь, в частности, идет о реализации санкций Великобритании и США против 13 финансистов, которые, как утверждается, помогали российским олигархам обходить санкции и укрывать их финансовые активы. Сообщается, что среди подозреваемых - как киприоты, так и лица имеющие и кипрское, и российское гражданство.

Министр обороны Швеции: В Украине идет война на истощение

++02.10++

Министр обороны Швеции Пол Йонсон описал ситуацию в Украине как "войну на истощение". Ключевым вопросом для сторон является безопасность снабжения, заявил Йонсон, отвечая на вопрос издания  "РБК-Украина" о рисках начала "вялотекущей фазы" конфликта. Министр рассказал, что Швеция пересматривает свои промышленные мощности. Страна хочет доказать наличие промышленной базы для обеспечения увеличения расходов на оборону до 2% ВВП.

++01.05++

42-летняя Каролайн Норденгрип, бывшая депутат парламента Швеции от правопопулистской националистической партии "Шведские демократы" заявила о своем вступлении в Иностранный легион ВСУ. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Российские войска обстреляли Харьковскую область

++00.05++

Войска РФ обстреляли Харьков и Харьковскую область, сообщают местные власти. По предварительной информации, удар был нанесен ракетами С-300. Мэр города Игорь Терехов сообщил о вспыхнувшем в результате обстрела пожаре на объекте гражданской инфраструктуры в Новобаварском районе Харькова. Фото пожара и видео со звуками взрывов распространяют местные Telegram-каналы.

Сообщается также об ударах по Слободскому и Основнянскому районам Харькова. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, одна из российских ракет попала в частный сектор в селе Котляры Харьковской области, написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Всего, по его словам, зафиксировано не менее пяти попаданий ракет в городе и области.

Хроника событий 22 апреля 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 22 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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