Президент Бразилии хочет выступить посредником по Украине

Луис Инасиу Лула да Силва считает, что посредническая группа для достижения мира в Украине может быть сформирована по аналогии с G-20.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет вместе с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) выступить посредником для достижения мира в агрессивной войне России против Украины. Лула да Силва заявил, что уже обсудил эту инициативу с руководством КНР и ОАЭ. Глава Бразилии посетил в воскресенье, 16 апреля, Абу-Даби с первым визитом после своей инаугурации.

Лула указал, что говорил с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном о создании посреднической группы. Она может быть сформирована по аналогии с "большой двадцаткой", считает бразильский лидер. "G-20 была создана для спасения (мировой. - Ред.) экономики, которая находилась в кризисе", - напомнил он. Теперь важно создать "G20 другого рода, чтобы положить конец этой войне и обеспечить мир", полагает Лула да Силва.

Он сказал, что уже обсудил инициативу с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главами государств ряда стран Южной Америки.

"Европа и США продолжают по-своему способствовать продолжению войны", - считает бразильский лидер. Он потребовал, чтобы они "сели за стол переговоров и сказали "хватит". Верю, что "мы добьемся большого успеха" с помощью посреднической инициативы, добавил президент Бразилии.

Луис Инасиу Лула да Силва призвал США прекратить военную поддержку Украины

Ранее, 15 апреля, во время визита в Пекин Луис Инасиу Лула да Силва призвал Соединенные Штаты Америки прекратить военную поддержку Украины. Вашингтон должен "перестать поощрять войну и начать говорить о мире", сказал Лула журналистам. Европейский Союз, по словам бразильского лидера, также должен "начать говорить о мире".

Таким образом международное сообщество сможет убедить президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, что "мир - в интересах всего мира".

Лула в интервью французскому изданию Le Figaro высказал мнение, что Киев должен согласиться с присоединением Крыма к России, а также переосмыслить статус тех территорий, которые были заняты российскими войсками с начала войны. "Президент Зеленский не может хотеть всего. Необходимо искать решение, поскольку весь мир требует мира", - указал Лула.

Киев: Украина не торгует своими территориями

Украина в ответ заявила, что ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии, но вынуждена напомнить, что "не торгует своими территориями". "Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", - написал представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Бразилия, как и Китай, не осудила вторжение Москвы в Украину и не ввела санкции против России. Обе страны критикуют поддержку Вашингтоном Киева и в то же время пытаются представить себя в качестве нейтральных сторон и позиционируют себя как посредники в конфликте в Украине, указывало агентство dpa.

Луис Инасиу Лула да Силва занял пост президента Бразилии 1 января 2023 года. До этого он находился в этой должности с 2003 по 2011 годы.

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