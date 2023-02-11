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Лула да Силва и Джо Байден
Лула да Силва и Джо БайденФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Да Силва хочет защищать демократию совместно с Байденом

Анатолий Арни
19 мин. назад

Лидеры Бразилии и США договорились вместе работать над защитой климата и раскритиковали нападки на демократию.

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Демократические институты США и Бразилии подверглись схожим атакам, и обе страны могут вместе работать над тем, чтобы предотвратить подобные события в будущем, заявил бразильский президент Лула да Силва на встрече с американским коллегой Джо Байденом в США в пятницу, 10 февраля. Цитаты со встречи политиков приводит агентство dpa.

По словам Байдена, демократия в обеих странах "прошла испытание", и хотя она "восторжествовала", США и Бразилия должны продолжать отстаивать ее ценности, в том числе и совместно. Да Силва согласился с коллегой, отметив, что его предшественник Жаир Болсонару "изолировал Бразилию" и недостаточно налаживал международные отношения во время своего президентства.

"Его мир начинался и заканчивался "фейк ньюс" утром, днем и вечером", - указал да Силва. В ответ Байден отметил, что это "звучит для него знакомо", вероятно, имея в виду известную позицию экс-президента США Дональда Трампа.

Схожие мысли по климату, разногласия - по Украине

На встрече стороны заявили о желании расширить совместную работу в сфере защиты климата - подход да Силвы, который ориентировался на экологическую повестку среди своих предвыборных обещаний, оценили не только в США, но и в Германии.

Однако конкретных решений по итогам беседы Байдена и да Силвы не прозвучало, хотя и ожидалось, что американский президент объявит о поддержке специально созданного Бразилией фонда по защите Амазонии.

При этом Белый дом отверг идею да Силвы проводить переговоры с Россией об окончании войны в Украине без участия Киева, которую он озвучил ранее. Бразильский президент указал, что намерен обсудить с лидерами таких стран как Россия, Китай, Индонезия, Индия и США необходимость достижения мира в Украине, но саму Украину как участника встреч он не упомянул, хотя и указал, что может быть посредником между Киевом и Москвой.

В ответ на это координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что "именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если да, то при каких обстоятельствах", и этой точки зрения придерживается Байден.

Протесты после выборов в Бразилии привели к арестам

Ранее в январе сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, отказывающиеся признать его поражение на выборах, ворвались в Национальный конгресс, Верховный суд и резиденцию главы государства в столице страны Бразилиа.

Сам да Силва, который в этот момент находился в рабочей поездке в штате Сан-Паулу, распорядился подключить федеральные силы к восстановлению порядка в городе. Распоряжение действовало до 31 января. Кроме того, глава государства пообещал наказать тех, кто устроил беспорядки, назвав их "фанатичными фашистами". По результатам этого были арестованы сотни человек, но большинство из них были отпущены, в то время как подозрения были предъявлены экс-министру юстиции Бразилии и самому Болсонару.

Смотрите также:

Интервью DW с вице-президентом Бразилии Амилтоном Моурау

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