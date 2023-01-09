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Сторонники Болсонару у здания конгресса
Сторонники Болсонару у здания конгрессаФото: Evariste Sa/AFP
ПолитикаБразилия

В Бразилии сторонники Болсонару захватили здание парламента

Жан Рофе
5 ч. назад

Тысячи демонстрантов, недовольных результатами президентских выборов в Бразилии, ворвались в парламент, Верховный суд и резиденцию главы государства. Лула да Силва решил задействовать федеральные силы.

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Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, отказывающиеся признать его поражение на выборах, в воскресенье, 8 января, ворвались в Национальный конгресс, Верховный суд и резиденцию главы государства в столице страны Бразилиа.

На фото и видео, опубликованных местными СМИ, видно, как тысячи демонстрантов с бразильскими флагами и в желто-зеленой одежде прорываются через полицейские заграждения, выбивают окна и двери, а затем вторгаются в эти правительственные здания. Проникая внутрь, они совершают там акты вандализма. Полиция применила слезоточивый газ, но не смогла дать отпор протестующим.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который находится в рабочей поездке в штате Сан-Паулу, распорядился подключить федеральные силы к восстановлению порядка в городе. Распоряжение будет действовать до 31 января. Кроме того, глава государства пообещал наказать тех, кто устроил беспорядки, назвав их "фанатичными фашистами". "Мы выясним, кто эти вандалы, и они будут наказаны по всей строгости закона", - сказал он на пресс-конференции.

Комментаторы сравнивают нынешние события со штурмом Капитолия в США, произошедшим 6 января 2021 года, после того как проигравший на президентских выборах Дональд Трамп долго отказывался признавать результаты голосования.

Осуждение со стороны мирового сообщества

Беспорядки в столице Бразилии уже осудили США, Евросоюз и ряд государств Латинской Америки. "Хочу выразить свое неприятие происходящего в Бразилии. Моя безоговорочная поддержка и поддержка аргентинского народа Луле да Силве перед лицом этой попытки государственного переворота, с которой он столкнулся", - написал в Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес. Президент Чили Габриэль Борич заявил о "трусливом и подлом нападении на демократию". Колумбийский лидер Густаво Петро предложил экстренно созвать заседание Организации американских государств, отметив, что: "Фашизм решает нанести удар. Правые не смогли сохранить пакт о ненасилии".

Президент США Джо Байден назвал ситуацию "возмутительной". "Соединенные Штаты осуждают любые усилия по подрыву демократии в Бразилии", - написал в Twitter советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Байден внимательно следит за ситуацией. "Наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима. Бразильская демократия не будет поколеблена насилием", - подчеркнул он.

"Волю бразильского народа и демократические институты следует уважать", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, добавив, что да Силва может рассчитывать на поддержку Парижа. Председатель Европейского совета Шарль Мишель также выразил поддержку да Силве, "демократически избранному миллионами бразильцев по итогам свободных и честных выборов". Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что "шокирован актами насилия и незаконным захватом правительственного квартала Бразилиа воинствующими экстремистами".

Болсонару не признал поражение на выборах и покинул страну

На прошлой неделе в Бразилии прошла инаугурация Лулы да Силвы. Он одержал победу во втором туре президентских выборов, прошедших в октябре, набрав 50,9 процента голосов, - за его соперника Болсонару проголосовали 49,1 процента избирателей. Известный праворадикальными взглядами и скептическим отношением к пандемии COVID-19 Болсонару не признал напрямую поражение, заявив, что прошедшие после выборов демонстрации его сторонников являются "результатом возмущения и чувства несправедливости тем, как был организован избирательный процесс".

Согласно регламенту инаугурации, избранному президенту должен вручать специальную перевязь его предшественник, однако Болсонару на церемонии не присутствовал, поскольку улетел из Бразилии во Флориду несколькими днями ранее. Перед отлетом Болсонару разместил в соцсетях обращение к своим сторонникам, заявив, что "битвы проиграны, но войну мы не проиграем", а также призвав их не устраивать беспорядки и уважать конституцию страны.

В день приведения да Силвы к присяге бразильская полиция задержала мужчину с ножом и взрывным устройством - он пытался проникнуть на эспланаду. Инаугурация проходила в обстановке повышенных мер безопасности из-за угроз, которые поступали в адрес Лулы от сторонников его предшественника.

Смотрите также:

Интервью DW с вице-президентом Бразилии Амилтоном Моурау

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