В Бразилии расследуют роль Болсонару в беспорядках в столице

Генпрокуратура Бразилии хочет проверить, не являлся ли экс-президент Болсонару вдохновителем погромов в столице страны. Против него свидетельствует публикация радикального видео в соцсетях.

Федеральный верховный суд Бразилии включил в пятницу, 13 января, экс-президента Жаира Болсонару в список фигурантов расследования о погромах в столице страны. Это было сделано после соответствующего запроса Генпрокуратуры, которая подозревает, что именно Болсонару мог являться идеологом и подстрекателем захвата государственных учреждений.

Несмотря на то что в понедельник, 9 января, Болсонару дистанцировался от своих сторонников, устроивших в воскресенье беспорядки в зданиях Национального конгресса, Верховного суда и президентского дворца на площади Трех властей в центре Бразилиа, его поведение в соцсетях вызывало вопросы у правоохранителей. В понедельник он опубликовал видео, в котором подверг сомнению правомерность исхода проигранных им президентских выборов и таким образом мог призвать к нарушению закона. На следущий день Болсонару удалил публикацию.

Выборы и беспорядки в Бразилии

30 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов, на которых с результатом 50,9% против 49,1% голосов победил Луис Инасиу Лула да Силва. 8 января около 5 тысяч сторонников Болсонару ворвались в правительственные здания в столице, соорудили в них баррикады, нападали на полицейских с использованием камней и палок.

В Бразилиа был объявлен режим чрезвычайной ситуации, силовики подавили беспорядки с помощью водометов, слезоточивого газа и световых гранат.

Сам Болсонару во время беспорядков находился во Флориде. В понедельник его госпитализировали из-за сильных болей в брюшной области.

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