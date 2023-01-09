В ходе беспорядков в Бразилии задержали сотни человек

Около 200 сторонников экс-президента Болсонару, напавших на правительственные здания в бразильской столице, были задержаны полицией.

Полиция задержала около 200 участников беспорядков в бразильской столице, городе Бразилиа, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили правительственные здания, сообщил вечером в воскресенье, 8 января, министр юстиции Бразилии Флавиу Дину. Губернатор столичного Федерального округа Ибанейс Роша ранее заявлял о задержании более 400 человек, но полиция не подтвердила эту информацию.

Сторонники Болсонару, недовольные результатами прошедших в конце октября президентских выборов, днем 8 января ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда, а также рабочую резиденцию главы государства, дворец Планалту, и устроили там погромы. Силы правопорядка вернули контроль над зданиями только спустя несколько часов.

Болсонару осудил устроенные его сторонниками беспорядки

Бывший президент Бразилии Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными. "Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и вторжения в государственные здания, которые произошли сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, выходят за рамки правил", - написал политик в Twitter.

На прошлой неделе прошла инаугурация нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.

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