В СДПГ поддержали идею Лулы да Силвы о переговорах в Украине

Дипломатия не означает прямых переговоров с Кремлем, стремящимся достичь своих целей военными средствами, но нужно создать среду, в которой переговоры могут состояться позже, заявил глава фракции СДПГ в бундестаге.

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) поддержал идею Бразилии выступить посредником для дипломатического урегулирования войны в Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD в воскресенье, 5 февраля.

"Я думаю, нужно принимать во внимание все инициативы, которые могут закончить эту войну как можно раньше, поскольку, по моему мнению, на поле боя война будет становиться только более кровавой", - сказал Мютцених. По его словам, чем дольше будет продолжаться война, тем труднее могут оказаться будущие переговоры. "Вот почему заявление Бразилии важно, но теперь к ней должны присоединиться другие правительства", - добавил он.

"Дипломатия не означает прямых переговоров с Россией, потому что Москва по-прежнему стремится достичь своих целей военными средствами. Но сейчас нужно создать среду, в которой переговоры могут состояться позже", - подчеркнул Мютцених.

Берлин: Для мира в Украине необходима готовность РФ, а не посредники

В конце января президент Бразилии Лула да Сильва предложил выступить посредником между Киевом и Москвой с привлечением к инициативе лидера Китая Си Цзиньпина. По его словам, для переговоров необходимо создать группу стран, которые "обладают достаточной силой, которую будут уважать за переговорным столом". "Если я могу помочь, я это сделаю. Если нужно поговорить с Путиным или Зеленским, то я это сделаю", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

"У меня впечатление, что сейчас нет недостатка в возможных посредниках, но есть отсутствие каких бы то ни было признаков готовности, в первую очередь российской стороны - прекратить агрессивную войну против Украины, вывести войска и пойти на честные и транспарентные мирные переговоры", - прокомментировал предложение официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Вместо этого, добавил он, Россия продолжает наносить авиаудары по гражданской инфраструктуре Украины и стягивает дополнительные войска и вооружения к украинской границе. Хебештрайт посоветовал не "давать ослеплять себя" такого рода идеями и напомнил, что в посредники для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта предлагали себя и другие зарубежные политики, в частности президент Турции и - совсем недавно - новый премьер-министр Израиля. Однако Россия, по оценке Берлина, не готова идти навстречу посредническим усилиям.

Левая партия ФРГ - против поставок оружия

Сопредседатель Левой партии ФРГ Клаус Ширдеван (Klaus Schirdewahn) в интервью Der Spiegel заявил, что необходимо отказаться от "узкого военного видения" и "найти дипломатическое решение" конфликта. "Федеральное правительство могло бы сыграть здесь важную роль, например, вместе с Бразилией и Китаем, но оно этого не делает", - сказал он, обвинив "некоторых членов правительства" в том, что они превратились в "лоббистов оружия".

На вопрос издания, что плохого в том, чтобы "поставлять Киеву оружие, чтобы Украина могла защитить себя и оказать давление на Путина для приближения переговоров", Ширдеван заявил, что "все больше и больше оружия ведет к войне на истощение с растущим риском эскалации".

Вместо военной помощи он предложил "гражданские альтернативы". "В случае зернового соглашения или обмена пленными мы видим, что переговоры возможны, когда на Путина давят. Нужны адресные санкции против силового аппарата и олигархов", - сказал он.

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