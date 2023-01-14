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Экс-министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес
Экс-министр юстиции Бразилии Андерсон ТорресФото: Adriano Machado/REUTERS
ПолитикаБразилия

В Бразилии после беспорядков задержали экс-министра

Даниил Сотников
20 мин. назад

Экс-министра юстиции Андерсона Торреса подозревают в сговоре со сторонниками Болсонару, которые устроили беспорядки после поражения на выборах.

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Экс-министр юстиции, занимавший этот пост при бывшем президенте Бразилии, Андерсон Торрес арестован в рамках расследования его причастности к беспорядкам, начавшихся после поражения Жаира Болсонару на президентских выборах. Об этом сообщает агентство AFP в субботу, 14 января.

По сообщениям местных СМИ, Торрес был задержан в столице Бразилиа в субботу по возвращении из США, где он находился во время беспорядков. Верховный суд выдал ордер на его арест по подозрению в сговоре с бунтовщиками. Новый министр юстиции Флавио Дино предупредил своего предшественника, что тому нужно до понедельника добровольно вернуться в страну, иначе Бразилия потребует депортировать его.

По словам Дино, в доме Торреса был найден документ с планами "исправить" результаты президентских выборов. Ранее федеральный верховный суд Бразилии включил экс-президента Жаира Болсонару в список фигурантов расследования о погромах в столице страны. Это было сделано после соответствующего запроса Генпрокуратуры, которая подозревает, что именно Болсонару мог являться идеологом и подстрекателем захвата государственных учреждений.

Выборы и беспорядки в Бразилии

30 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов, на которых с результатом 50,9 процента против 49,1 процента голосов победил Луис Инасиу Лула да Силва. 8 января около 5 тысяч сторонников Болсонару ворвались в правительственные здания в столице, соорудили в них баррикады, нападали на полицейских с использованием камней и палок.

В Бразилиа был объявлен режим чрезвычайной ситуации, силовики подавили беспорядки с помощью водометов, слезоточивого газа и световых гранат. Сам Болсонару во время беспорядков находился во Флориде.

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Интервью DW с вице-президентом Бразилии Амилтоном Моурау

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