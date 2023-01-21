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Протесты в Бразилии 8 января
Протесты в Бразилии 8 январяФото: UESLEI MARCELINO/REUTERS
Правосудие и законБразилия

В Бразилии освобождены сотни сторонников экс-президента

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В отношении 464 задержанных после беспорядков в Бразилиа в начале января имеются подозрения в совершении преступлений, но еще нет достаточных доказательств. 942 человека остались под стражей.

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Федеральный верховный суд Бразилии постановил освободить 464 человека, подозреваемых в причастности к штурму парламента и других государственных учреждений около двух недель назад. Как заявил суд в Бразилиа в пятницу, 20 января, в отношении этих лиц имеются убедительные основания полагать, что они совершили преступления, в том числе попытку свергнуть правительство, но у следствия пока отсутствуют все необходимые доказательства их вины. Поэтому речь идет об условном освобождении, то есть подозреваемые должны носить электронные браслеты на ногах и им запрещена активность в соцсетях.

Еще 942 других подозреваемых, задержанных после беспорядков, были оставлены под стражей, им назначено бессрочное предварительное заключение. По данным делам имеются доказательства того, что фигуранты виновны в "терроризме", создании преступной организации, попытке насильственного свержения правового государства и попытке государственного переворота, сообщается далее.

Беспорядки в Бразилии

В начале января в бразильской столице были задержаны сотни сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару после того как протестующие разгромили правительственные здания. Недовольные результатами прошедших в конце октября президентских выборов, они 8 января ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда, а также рабочую резиденцию главы государства, дворец Планалту, и устроили там погромы. В Бразилиа был объявлен режим чрезвычайной ситуации, силовики подавили беспорядки с помощью водометов, слезоточивого газа и световых гранат. Сам Болсонару во время беспорядков находился во Флориде, он осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

После этого были арестованы более 2 тысяч человек. Более 600 из них освобождены 10 января "из гуманитарных соображений", это были пожилые или больные люди, а также матери маленьких детей.

Болсонару - среди фигурантов расследования

Федеральный верховный суд Бразилии включил экс-президента Болсонару в список фигурантов расследования. Генпрокуратура подозревает, что именно он мог являться идеологом и подстрекателем захвата государственных учреждений. 14 января стало известно о задержании экс-министра юстиции Андерсона Торреса. Во время погромов он также находился в США, но вернулся после требования нового главы Минюста Флавиу Дину. В доме Торреса был найден документ с планами "исправить" результаты президентских выборов.

30 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов, на которых с результатом 50,9 процента против 49,1 процента голосов победил Луис Инасиу Лула да Силва. Его инаугурация прошла в начале января.

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