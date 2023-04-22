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Фото: Michalakis Ppalis/Zoonar/picture alliance
КонфликтыКипр

Кипр заморозил счета нарушителей санкций в отношении России

Лиза Ламбрехт
2 ч. назад

Власти Кипра заморозили счета 13 человек, которых связывают с российскими олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым.

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Кипр принял жесткие меры в отношении лиц и компаний, которые, по сведениям США и Великобритании, помогали российским олигархам обходить санкции, введенные против РФ из-за войны в Украине, заявил комиссар по финансам Кипра Павлос Иоанну телеканалу CyBC в субботу, 22 апреля. По его словам, активы подпавших под ограничительные меры лиц и организаций заморожены.

Речь, в частности, идет о реализации санкций Великобритании и США против 13 финансистов, которые, как утверждается, помогали российским олигархам обходить санкции и укрывать их финансовые активы. Сообщается, что среди подозреваемых - как киприоты, так и лица имеющие и кипрское, и российское гражданство.

Власти Кипра потребовали от банков соблюдать санкции против РФ

Ранее на этой неделе правительство Кипра призвало местные банки соблюдать санкции против России. Власти не потерпят нарушения ограничений, введенных Евросоюзом, заявил официальный представитель правительства страны Константинос Летимбиотис. "Президент потребовал подготовить "дорожную карту" с перечнем эффективных действий, которые необходимо предпринять, - указал он. - Мы должны защитить доверие к нашей стране, мы не потерпим отступление от санкций ЕС". 

В апреле США ввели санкции против нескольких кипрских компаний, а также против граждан и резидентов Кипра, которых Вашингтон связывает с российским миллиардером Алишером Усмановым. Великобритания в свою очередь внесла в штрафной список двух юристов: Христодулоса Вассилиадеса - за сотрудничество с Усмановым, а Деметриса Иоаннидеса - за работу на олигарха Романа Абрамовича. Власти Кипра не исключили возбуждение уголовных дел против Вассилиадеса и Иоаннидеса.

Bank of Cyprus закрывает счета российских клиентов

Глава ЦБ Кипра Константинос Иродоту в свою очередь заявил, что все банки его страны "приступили к замораживанию банковских счетов лиц, включенных в списки". 

Кроме того, как сообщала кипрская газета Phileleftheros, Bank of Cyprus - крупнейший финансовый институт страны - уведомил 4000 клиентов, имеющих российские паспорта и не проживающих в странах ЕС, о блокировке их счетов. Закрытие счетов россиянам в Bank of Cyprus объяснили тем, что Евросоюз включил Россию в черный список налоговых юрисдикций, а также приостановкой ее участия в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

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