Forbes: Крупнейший банк Кипра закрывает счета клиентов из РФ
Ольга Лебедева
1 ч. назад
По данным Forbes.ru, Bank of Cyprus рассылает уведомления российским клиентам о закрытии их счетов. Ожидается, что за ним последуют другие кипрские банки.
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По информации Forbes.ru, крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus рассылает уведомления российским клиентам о предстоящем закрытии их счетов. В письмах сообщается о решениях, принятых из-за несоответствии данных пользователей правилам процедуры "Знай своего клиента", указывает российская версия журнала Forbes в понедельник, 17 апреля, со ссылкой на компанию Main Partner Trust, оказывающую комплексные услуги клиентам на Кипре, а также на источник в банковской сфере.
Согласно этим данным, в уведомлениях сообщаются, что счета клиентов будут закрыты в течение двух месяцев. В компании Main Partner Trust считают, что причинами этих мер могут быть статус налогового резидента России, наличие дохода от находящегося под санкциями бизнеса в России либо "нетипичный" ВНЖ клиентов-россиян на Кипре.