Forbes: Крупнейший банк Кипра закрывает счета клиентов из РФ

По данным Forbes.ru, Bank of Cyprus рассылает уведомления российским клиентам о закрытии их счетов. Ожидается, что за ним последуют другие кипрские банки.

По информации Forbes.ru , крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus рассылает уведомления российским клиентам о предстоящем закрытии их счетов. В письмах сообщается о решениях, принятых из-за несоответствии данных пользователей правилам процедуры "Знай своего клиента", указывает российская версия журнала Forbes в понедельник, 17 апреля, со ссылкой на компанию Main Partner Trust, оказывающую комплексные услуги клиентам на Кипре, а также на источник в банковской сфере.

Согласно этим данным, в уведомлениях сообщаются, что счета клиентов будут закрыты в течение двух месяцев. В компании Main Partner Trust считают, что причинами этих мер могут быть статус налогового резидента России, наличие дохода от находящегося под санкциями бизнеса в России либо "нетипичный" ВНЖ клиентов-россиян на Кипре.

Кроме того, сообщается о случаях закрытия счетов российских клиентов в кипрских подразделениях греческих банков Hellenic Bank и Alpha Bank. Данные решения в Main Trust Partner связывают с опасениями банков в связи с британскими и американскими санкциями, запрещающими оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг компаниям и физическим лицам из РФ. В компании ожидают, что за Bank of Cyprus последуют аналогичные решения других кипрских банков.

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